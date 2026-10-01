Policista u nehody ignoroval svou práci a vzal do náručí dvouletou holčičku. Její táta právě zemřel, ona nesměla vidět proč

Práce hasičů, záchranářů a policistů je velmi náročná nejen fyzicky, ale také psychicky. Denně jsou totiž svědky lidského utrpení a
bolesti, k níž musí přistupovat profesionálně a za všech okolností plnit své pracovní povinnosti. Existují však výjimky, při nichž se někteří řídí srdcem a instinktem. Mezi takové patří americký policista, který po tragické autonehodě věnoval veškerou svou pozornost malé dívence. Prasklá pneumatika způsobila dopravní nehodu
Když policisté a záchranáři vyráželi k hlášené autonehodě, netušili, kdo je jejím účastníkem. Jakmile přijeli na místo, naskytl se jim velmi nepříjemný pohled. Rodinné SUV leželo v poli převrácené na střeše.
Dle svědků a následného vyšetřování praskla na vozidle pneumatika, při vysoké rychlosti se tak auto stalo neovladatelným a následně udělalo i s pasažéry několik kotrmelců, přičemž zůstalo obrácené na střechu. Zdroj fotografie: Depositphotos
Otec sedící za volantem na místě zemřel. Matka a tři malé děti byly letecky transportovány do nemocnice. Poslední dítě, dvouletá holčička, vyvázla bez zranění. Ihned po příjezdu dostal důstojník Nick Struck
povel, aby se o dívku postaral, ostatní záchranáři vyprošťovali zbylé členy rodiny z havarovaného vozidla. Aby se dívenka nekoukala na tragédii, snažil se policista odvést její pozornost. A jelikož měl doma také dvouletou dcerku, věděl dobře, co dělat. Web DailyMail uvádí, že holčičce začal zpívat písničku „Twinkle Twinkle Little Star“. Snímek policisty dojal mnoho lidí
Dojemný okamžik vyfotografovala jedna ze svědkyň tragické dopravní nehody. Fakt, že policistovi záleželo na malé dívce, snažil se ji ochránit před pohledem na hrůzu, která se za ní odehrávala, ženu chytil za srdce.
A rozhodně nejen ji. Snímek, který byl zveřejněn i na Facebooku, obletěl celý svět a dojal mnoho internetových uživatelů. Ti ocenili soucit a ochotu policisty postarat se o bezbranné dítě, které v jedné vteřině přišlo o tátu a životy ostatních členů rodiny byly ve velkém ohrožení.
So sad but such a great picture that shows so much care officers give during their duties. Thank you Officer Struck for…
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MK MG dne Čtvrtek 18. června 2015
Vyšetřovatelé nehody poté odhalili, že ani jeden z cestujících ve vozidle neměl zapnutý bezpečnostní pás, což bylo rozhodně velmi nezodpovědné, především když byly mezi pasažéry malé děti.
Uvědomění si, že otec rodiny mohl v případě připoutání přežít, je srdcervoucí. Zapnuté bezpečnostní pásy a správné používání dětských sedaček totiž prokazatelně zachraňují životy. To dokazuje také příběh matky, díky jejíž pečlivosti dítě přežilo autonehodu, o níž jsme na DámskémDeníku již psali.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Tereza Kuchyňková