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Policista u nehody ignoroval svou práci a vzal do náručí dvouletou holčičku. Její táta právě zemřel, ona nesměla vidět proč

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Dennívýzva
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Nechtěl, aby dívenka viděla hrůzné následky tragické autonehody. Proto se snažil odvést její pozornost neuvěřitelným způsobem.
Policejní auto

Policejní auto

Zdroj: iStock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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