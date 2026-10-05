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Policie vyšetřuje výtržnictví u dětského hřiště v Olomouci. Pátrá po cyklistovi

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Olomoučtí policisté se zabývají případem výtržnictví, ke kterému mělo dojít na začátku září v Olomouci v ulici U Kovárny. S vyšetřování události by mohl pomoci svědek, kterého zachytily v oblasti kamerové systémy. Policie žádá o pomoc s jeho identifikací.
Policie vyšetřuje výtržnictví u dětského hřiště v Olomouci. Pátrá po cyklistovi

Policie vyšetřuje výtržnictví u dětského hřiště v Olomouci. Pátrá po cyklistovi

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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