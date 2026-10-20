Policie popsala, jak probíhá nový podvod cílený na seniory. I ti nejchytřejší můžou přijít o téměř 300 000 Kč

Na telefonní podvodníky jsme si zvykli jako na lidi, kteří straší. Novější varianta naopak volanému nabídne peníze, o kterých prý nevěděl. Policie popsala, jak takový hovor vypadá, a z jejího popisu je vidět, proč na něj může skočit i člověk, který o podvodech pravidelně čte.
Místo strachu přichází radostná zpráva
Klasický scénář zná snad každý. Údajný bankéř nebo policista hlásí, že se k vašim penězům dostal útočník, a vyděšený člověk je pak začne „zachraňovat“.
Legenda o zapomenutém účtu pracuje s mnohem příjemnějším pocitem. Ukazuje to případ, o kterém v květnu informovali policisté z Ústí nad Labem. Osmaosmdesátiletý muž jednoho dopoledne zvedl telefon se slovenskou předvolbou a na druhém konci se mu bezchybnou češtinou představila Sofie. Od roku 2024 na něj prý čeká účet s penězi, na který zapomněl, a stačí říct, jestli o ně stojí. Kdo by odmítl?
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Odpoledne telefon zazvonil znovu. Tentokrát volal muž, kterému čeština moc nešla, a vydával se za manažera nebo doktora. Peníze prý půjdou převést jedině přes internetové bankovnictví, a tak si ho senior sám zařídil na pobočce své banky.
Pak už každý krok řídil podvodník. Volal, psal přes WhatsApp a senior za pár hodin potvrdil 18 převodů, které odešly na několik cizích účtů. Proč posílat peníze pryč, když je má dostat? I na to měli podvodníci odpověď: seniorův účet se prý musí nejdřív „vyčistit“, jinak na něj částka ze zapomenutého účtu nedorazí. Škoda se nakonec vyšplhala přes 290 000 Kč, tedy skoro na 300 000 Kč.
Ústecký senior pod vedením podvodníka během pár hodin potvrdil 18 převodů na cizí účty. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Stejná legenda, jiná past
Zapomenuté peníze lákají i v dalších případech. V červnu policie informovala o seniorce, které nejprve volal muž s ruským přízvukem a pak česky mluvící „bankéřka“. Té seniorka nadiktovala osobní údaje i čísla kreditní karty.
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Slíbené peníze nepřišly. Za měsíc se místo nich dozvěděla, že dluží splátku půjčky, kterou si nikdy nesjednala. Úvěr si na její jméno vzal pachatel a v pěti platbách z něj utratil téměř 100 000 Kč.
Oba případy vedle sebe:
Ústecký senior (květen) Seniorka (červen) Kdo volal „Sofie“, pak „manažer“ s lámanou češtinou muž s ruským přízvukem, pak „bankéřka“ Co oběť udělala zřídil si internetové bankovnictví nadiktovala osobní údaje a čísla karty Co následovalo 18 převodů na cizí účty úvěr sjednaný na její jméno Škoda přes 290 000 Kč téměř 100 000 Kč Kdy je čas zavěsit
Z obou případů je dobře vidět, kdy je na místě hovor ukončit. Typicky ve chvíli, kdy po vás hlas v telefonu chce, abyste:
Přečtěte si také: Ani punčochy, ani silonky. Češky letos na podzim našly elegantní alternativu v podobě podkolenek z Japonska si kvůli výplatě slíbených peněz zřídili nové internetové bankovnictví, posílali vlastní úspory na cizí účty, aby se ten váš údajně „vyčistil“, nadiktovali osobní údaje nebo čísla z platební karty.
Kdo o něco z toho žádá, je podvodník, i když zní jako bankéř nebo policista. Stejně podezřelé jsou peníze, o kterých nic nevíte a za jejichž vyplacení máte nejdřív sami něco zaplatit.
Zavolejte do banky sami na číslo z jejího webu nebo z platební karty, případně navrhněte, že si všechno vyřídíte přímo na pobočce. Pomůže i rychlá porada s někým blízkým, protože člověk mimo hovor vidí situaci s chladnou hlavou.
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Ústeckému seniorovi došlo, že sedl podvodníkům na lep, teprve když se mu po dvou dnech ozvali znovu a chtěli dalších 100 000 Kč. Banka mu pak zablokovala účet i platební kartu a policisté dostali oznámení o podvodu.
Na rychlosti záleží. Když banka zachytí podezřelý převod, dá o něm vědět i ostatním bankám, protože šance peníze zadržet je největší, dokud neopustí Česko. Policie zároveň doporučuje zprávy ani historii hovorů nemazat a raději si je zálohovat, protože poslouží jako důkaz.
Proč naletí i bystrá hlava
Senior policistům řekl, že si jednotlivé kroky z těch hodin už nedokáže přesně vybavit. Celou dobu jednal pod tlakem. Stres, spěch nebo vidina nečekaných peněz přepnou mozek do nouzového režimu, ve kterém jde klidné zvažování stranou. Podvodníci navíc oběť zahlcují úkoly v aplikacích a zprávách, takže otázka, jestli celá věc dává smysl, ji ani nenapadne.
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Podle odborníků na bankovní rizika se takové hovory táhnou desítky minut a oběť během nich každý krok včetně potvrzení plateb udělá sama. Nejlepší obranou je proto předem promyšlený postup. Kdo si ho v klidu ujasní dřív, než mu cizí hlas zavolá, v kritické chvíli má mnohem větší šanci zareagovat správně.
Zdroje: https://policie.gov.cz/clanek/zapomenuty-ucet-pripravil-seniora-o-temer-300-tisic-korun.aspx, https://www.novinky.cz/clanek/internet-a-pc-bezpecnost-seniorka-uverila-historce-o-zapomenutem-uctu-prisla-o-sto-tisic-korun-40583608, https://advokatnidenik.cz/2025/12/17/kyberutoky-ve-svetle-ucinne-manipulace-a-prace-s-emocemi-obet-pod-tlakem/, https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/anatomie-podvodu-aneb-sam-sobe-financni-ochrankou, https://zpravy.kurzy.cz/828301-cesi-posilaji-podvodnikum-desitky-milionu-mesicne-banky-zachranuji-miliardy-nove-triky/, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/seniorka-na-posledni-chvili-zachranila-penize-pred-podvodniky-366514, https://www.podnikatel.cz/clanky/novy-podvod-se-zapomenutym-uctem-cili-na-seniory-policie-popisuje-jak-probiha/