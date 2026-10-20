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Policie popsala, jak probíhá nový podvod cílený na seniory. I ti nejchytřejší můžou přijít o téměř 300 000 Kč

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Dennívýzva
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Na telefonní podvodníky jsme si zvykli jako na lidi, kteří straší. Novější varianta naopak volanému nabídne peníze, o kterých prý nevěděl. Policie popsala, jak takový hovor vypadá, a z jejího popisu je vidět, proč na něj může skočit i člověk, který o podvodech pravidelně čte. Místo strachu přichází radostná zpráva Klasický scénář zná snad každý. […]
Policie popsala, jak probíhá nový podvod cílený na seniory. I ti nejchytřejší můžou přijít o téměř 300 000 Kč

Policie popsala, jak probíhá nový podvod cílený na seniory. I ti nejchytřejší můžou přijít o téměř 300 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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