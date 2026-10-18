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Policie pátrá po sedmnáctiletém mladíkovi. Nevrátil se do dětského domova

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Přerovští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po sedmnáctiletém Eduardu Karalovi. Mladík se nevrátil z dovolenky do dětského domova a nyní pobývá na neznámém místě. Pohybovat se může na Přerovsku, Prostějovsku nebo Kroměřížsku.
Policie pátrá po sedmnáctiletém mladíkovi. Nevrátil se do dětského domova

Policie pátrá po sedmnáctiletém mladíkovi. Nevrátil se do dětského domova

Zdroj: Anh Tuan Tran, Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 11:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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