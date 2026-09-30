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Policie neví, kolik stojí ostraha Okamury či úřadů. Celkem šlo ale vloni o 872 milionů

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Kolik stojí ochrana ministerstev, parlamentu či Tomia Okamury, Andreje Babiše a dalších ústavních činitelů? Policie to podle svých slov neví, respektive neumí jednotlivě rozklíčovat, kolik stojí ochrana konkrétních politiků a státních objektů. Vláda přitom s argumentem konkrétních úspor rozhodla o odebrání policejní ostrahy Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Celkové výdaje státu na ochranu chráněných osob a objektů
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Zdroj: Tomio Okamura a předvolební kampaň v uůlicích Brna před komunálními volbami. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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