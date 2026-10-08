Policie na Plzeňsku rozbila dvě varny pervitinu, zajistila půl kila drogy a přes 400 tisíc korun

Policie na Plzeňsku rozbila dvě varny pervitinu, zajistila půl kila drogy a přes 400 tisíc korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 08.10.2026 07:15
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