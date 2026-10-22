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Policie na Břeclavsku zadržela dvojici podezřelou z desítek vloupání

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Dennívýzva
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Dvojice podezřelá z rozsáhlé série vloupání skončila v rukou policie na Břeclavsku. Muž a žena čelí podezření z devíti dokonaných vloupání a dalších 74…
pouta

pouta

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 12:44

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