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Policie hledá další oběti možného sexuálního trestného činu na Přírodovědecké fakultě UK

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Dennívýzva
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Pražská policie zahájila úkony trestního řízení v případu možného trestného činu sexuální povahy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Kriminalisté nyní pátrají po dalších případných…
Albertov_6_děkanát_PřF_UK

Albertov_6_děkanát_PřF_UK

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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