Polici pověsí tchán, kotel opraví tchán, žárovku vymění tchán. Zeť Marek dělá jen jedno: sedí u počítačePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Polici pověsí tchán, kotel opraví tchán, žárovku vymění tchán. Zeť Marek dělá jen jedno: sedí u počítače
Manželé chtěli pomoci příteli v nouzi, a tak mu za pár peněz pronajali byt pro dceru. Když se po čase...
Čtenářka v dopise popisuje problém, který momentálně řeší po smrti svého otce. Nechce se smířit s tím, že...
Žena žádá o radu ostatní, kteří jsou v podobné situaci jako ona. Umístila matku do pečovatelského domu. Teď...
Studentka přestala po čase brát mámě telefon, protože jí věčné hovory začaly lézt krkem. Později toho ale...
Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...Všechny články tohoto autora →
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