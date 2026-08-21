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Polici pověsí tchán, kotel opraví tchán, žárovku vymění tchán. Zeť Marek dělá jen jedno: sedí u počítače

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Čtenářka se v dopise zaslaném do redakce rozhořčila nad tím, jak jsou dnešní moderní muži líní, nesamostatní a zcela nepoužitelní.
Polici pověsí tchán, kotel opraví tchán, žárovku vymění tchán. Zeť Marek dělá jen jedno: sedí u počítače

Polici pověsí tchán, kotel opraví tchán, žárovku vymění tchán. Zeť Marek dělá jen jedno: sedí u počítače

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

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