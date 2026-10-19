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Policejní vůz na majácích srazil v Praze nezletilou chodkyni, letěl pro ni vrtulník

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Složky integrovaného záchranného systému zasahovaly v ulici Kutnohorská, kde srazilo policejní auto nezletilou chodkyni. Ulice byla uzavřena, na místo letěl vrtulník.
Policejní vůz na majácích srazil v Praze nezletilou chodkyni, letěl pro ni vrtulník

Policejní vůz na majácích srazil v Praze nezletilou chodkyni, letěl pro ni vrtulník

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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