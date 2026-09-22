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Policejní mapa u Turkovy nehody uvádí agresivní jízdu a škodu 340 tisíc. Obviněn ale zatím není nikdo

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Kolize z 13. července 2026 se do veřejné nehodové mapy propsala až po šesti týdnech a sítě si ji okamžitě přečetly jako rozsudek. V záznamu je pět zúčastněných vozidel, jeden lehce zraněný a kolonka s příčinou, kterou nevyplňoval žádný vyšetřovatel.
Policejní mapa u Turkovy nehody uvádí agresivní jízdu a škodu 340 tisíc. Obviněn ale zatím není nikdo

Policejní mapa u Turkovy nehody uvádí agresivní jízdu a škodu 340 tisíc. Obviněn ale zatím není nikdo

Zdroj: Foto: Fred Marvaux / European Union - licence European Parliament
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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