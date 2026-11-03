Polární vír se chystá na mimořádný zvrat. Evropu může ještě v listopadu zasáhnout nečekaná změna počasí

Meteorologické modely upozorňují na neobvyklé změny proudění ve výšce přibližně 30 kilometrů nad Arktidou. Západní větry, které za normálních okolností polární vír udržují, jsou nyní výrazně slabší, než bývá na začátku listopadu obvyklé. Podle výpočtů evropského modelu ECMWF z 2. listopadu by se jejich směr mohl během následujících dnů dokonce obrátit. Takový vývoj by znamenal mimořádně časné narušení polárního víru a mohl by ovlivnit rozložení tlakových útvarů na severní polokouli. Případné důsledky by se nemusely projevit okamžitě, ale až s odstupem několika týdnů. Pro střední Evropu by to za určitých okolností mohlo znamenat výraznější ochlazení ještě před začátkem meteorologické zimy.
Modely ukazují změnu, která přichází nezvykle brzy
Polární vír každoročně vzniká během podzimu, kdy se nad severním pólem postupně ochlazuje stratosféra. V tomto období obvykle zesiluje a největší intenzity dosahuje během zimních měsíců. Letos však jeho vývoj neodpovídá běžnému průběhu. Zatímco dlouhodobý průměr rychlosti západního proudění na začátku listopadu dosahuje přibližně 24 metrů za sekundu, aktuální hodnota se pohybuje kolem devíti metrů za sekundu. Výpočty z 2. listopadu navíc ukazují, že všech 50 členů evropské souborové předpovědi počítá do 16. listopadu s přechodným obrácením směru proudění. Nejde přitom o potvrzenou událost, ale o mimořádně výraznou shodu předpovědních scénářů.
S oslabením polárního víru souvisí jev označovaný jako náhlé stratosférické oteplení. Při něm dochází ve vysokých vrstvách atmosféry k rychlému vzestupu teplot a narušení dosavadního proudění. Polární vír se může protáhnout, vychýlit ze své obvyklé polohy nebo rozdělit na několik částí. Neznamená to však, že se stejně rychle oteplí také počasí u zemského povrchu. Naopak se za určitých podmínek může změnit proudění natolik, že studený arktický vzduch pronikne více na jih. Mimořádné je především načasování, protože historicky nejčasnější zaznamenaná výrazná stratosférická oteplení nastala až 28. listopadu.
Česko může pocítit následky až za několik týdnů
Případné narušení polárního víru automaticky neznamená příchod tuhé zimy. Zásadní bude především to, zda se změny ve stratosféře přenesou do nižších vrstev atmosféry, kde vzniká počasí ovlivňující každodenní život. Tento proces může trvat několik týdnů a jeho výsledek závisí také na poloze tlakových výší a níží nad Atlantikem a Evropou. Pokud by se například vytvořila rozsáhlá tlaková výše nad Skandinávií, mohla by omezit přísun mírnějšího oceánského vzduchu a umožnit pronikání chladnějšího proudění od severu či východu. V takovém případě by se ve střední Evropě zvýšila pravděpodobnost mrazů a za vhodných srážkových podmínek také sněžení. Stejně dobře ale může nastat situace, kdy se nejvýraznější ochlazení projeví v jiné části severní polokoule.
Česká předpověď zatím výrazné mrazy nepotvrzuje
Aktuální měsíční výhled Českého hydrometeorologického ústavu pro období od 2. do 29. listopadu počítá v tuzemsku převážně s teplotně průměrným počasím. První listopadový týden by měl být chladnější, přičemž noční teploty mohou v jeho druhé polovině klesat přibližně ke dvěma stupňům pod nulou. Denní maxima se mají většinou pohybovat kolem osmi stupňů Celsia. V dalších týdnech meteorologové očekávají převážně průměrné teploty, v závěru měsíce místy i mírně nadprůměrné. Tento výhled ovšem nevylučuje krátkodobé vpády studeného vzduchu, které měsíční předpověď nedokáže přesně zachytit. Rozhodující proto budou další aktualizace meteorologických modelů a skutečný průběh změn nad Arktidou.
Jedním z nejznámějších příkladů narušení polárního víru je únor 2018, kdy náhlé stratosférické oteplení přispělo ke změně atmosférické cirkulace nad Evropou. Následoval výrazný příliv studeného vzduchu od východu, který zasáhl řadu evropských zemí. Podobné události však nemají pokaždé stejné následky. Někdy se ochlazení soustředí na severní Evropu, jindy zasáhne především Asii nebo Severní Ameriku. Současné modely tak představují důležitý signál pro další vývoj zimního počasí, nikoliv jistou předpověď rozsáhlých mrazů v České republice.
Použité zdroje: polarvortex.earth, chmi.cz, metoffice.gov.uk