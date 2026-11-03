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Polární vír se chystá na mimořádný zvrat. Evropu může ještě v listopadu zasáhnout nečekaná změna počasí

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Nad severním pólem se schyluje k nezvyklému vývoji, který může ovlivnit počasí také v České republice. Polární vír, jenž v zimních měsících pomáhá udržovat nejchladnější vzduch v arktických oblastech, výrazně slábne. Nejnovější výpočty evropského meteorologického modelu naznačují, že už během listopadu by mohlo dojít k mimořádně časnému narušení jeho cirkulace. To by v dalších týdnech mohlo otevřít cestu studenému vzduchu do některých částí Evropy.
Polární vír se chystá na mimořádný zvrat. Evropu může ještě v listopadu zasáhnout nečekaná změna počasí

Polární vír se chystá na mimořádný zvrat. Evropu může ještě v listopadu zasáhnout nečekaná změna počasí

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 06:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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