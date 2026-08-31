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Poláky čeká dražší topná sezona. Uhlí zatím drží ceny, pelety mohou na podzim znovu zdražit

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Topná sezona začne co nevidět. Bohužel si za teplo ve svých domovech spousta z nás bude muset připlatit.
Poláky čeká dražší topná sezona. Uhlí zatím drží ceny, pelety mohou na podzim znovu zdražit

Poláky čeká dražší topná sezona. Uhlí zatím drží ceny, pelety mohou na podzim znovu zdražit

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Storicko.cz

Storicko.cz je magazín zaměřený na poutavé články ze světa skutečných příběhů, inspirativních osobností i zajímavých událostí. Najdete tu směs životních osudů, kuriozit a historických momentů, které dokáží čtenáře vtáhnout a nabídnout nový pohled na svět kolem nás. Texty jsou psané tak, aby...

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