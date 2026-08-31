Poláky čeká dražší topná sezona. Uhlí zatím drží ceny, pelety mohou na podzim znovu zdražit

Prognózy hovoří o tom, že cena vysoce kvalitních pelet může být o několik procent vyšší než v loňském roce. Uhlí bude také dražší než v předchozích letech a dokonce i více než před několika týdny. Nicméně podle Polské obchodní komory prodejců uhlí je ze všech standardních instalací nejlevnějším zdrojem tepla kotel na uhlí s účinností 83 %. Kotle na uhlí s účinností 83 % jsou levnější než tepelná čerpadla v kombinaci s fotovoltaickým systémem.
Nejlevnější je ořechové uhlí
V současné době se dá nejlevněji sehnat ořechové uhlí z dolu Ziemowit. Lidé zaplatí 1135 PLN za tunu. Ořechové uhlí z jiných dolů přitom stojí 1200 až 1279 PLN za tunu. Ceny kostkového uhlí se pohybují od 1250 do 1400 PLN za tunu. Paliva balená v pytlích a velkých pytlích jsou ještě dražší. V takovém případě totiž za tunu v přepočtu zaplatíte až 1560 PLN. Je třeba poznamenat, že tento druh uhlí obsahuje složky, které snižují emise znečišťujících látek nejméně o 30 % ve srovnání s jinými druhy uhlí.
Kolik dáte za pelety
Ceny pelet v současné době překročily 2000 PLN za tunu. Pelety jsou tak o hodně dražší než v minulé sezóně. Podle Rádia ZET s odvoláním na data z CenaPelletu.pl se za pouhý jeden měsíc cena zvýšila o 234 zlotých, tedy zhruba o 13 procent. Srovnání s loňským rokem je ještě výmluvnější. Červencový průměr byl zhruba o 55 procent vyšší než o rok dříve. V srpnu se ceny značně liší. V závislosti na výrobci, kvalitě paliva a místě nákupu může tuna pelet stát kolem 1 800 PLN, ale některé nabídky přesahují 2 500 PLN.
Pokud tedy na celou topnou sezonu potřebujete 4 tuny pelet, musíte si v současné době připravit asi 8000 PLN za předpokladu, že seženete tunu za 2000 PLN. Sami si jistě dokážete spočítat, kolik peněz je třeba mít připraveno, pokud protopíte ještě více. A proč ceny tak rostou? Jedním z důvodů je situace na trhu se surovinou používanou k výrobě pelet. Výrobci poukazují především na omezenou dostupnost pilin v kombinaci s vysokou poptávkou.
Je dobré koupit uhlí hned?
Uvažujete nad tím, že si koupíte uhlí ještě teď? Podle mého názoru je to rozumné řešení, pokud jste tak doposud neučinili. Ceny uhlí totiž také začínají kolísat a už nyní některé druhy zdražily přibližně o 50 zlotých za tunu. Toto zdražování pochopitelně není srovnatelné se zdražováním pelet, přesto je nepříjemné platit více než je nutné. Konec srpna je ideální dobou pro nákup uhlí.
Osobně tedy nepoužíváme ani uhlí ani pelety. Máme doma krbová kamna a topíme v nich prozatím klasickým dřevem. Máme připravené tvrdé, suché dřevo, které by nám mělo vydržet na celou zimu. Nakoupili jsme ho pro jistotu včas, abychom byli připraveni až přijdou první mrazíky. Nicméně ani cena dřeva nebyla nikterak přívětivá. Mít doma teplo zkrátka v současné době něco stojí.
Zdroje článku: strefabiznesu.pl, www.radiowarta.pl, www.rmf24.pl, www.storicko.cz