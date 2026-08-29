Poláci spouštějí nový příspěvek na péči o seniory. Má hodnotu až 2 150 zlotých měsíčně

Stáří je někdy složité. Mnozí lidé už nezvládají péči o sebe zcela sami. Spousta z nich má štěstí v tom, že se o ně postarají děti. Není však jednoduché skloubit práci a péči o rodiče. Naštěstí se jim snaží pomoci stát. Alespoň „finančně“. Nařízení právě vstoupilo v platnost. Maximální výše pomoci je 2150 PLN měsíčně.
Pro koho je poukaz?
Ne každý senior je způsobilý pro tento program. Jedním ze základních požadavků je věk nad 65 let. Důležitá je také finanční situace. Průměrný měsíční příjem za tři předchozí měsíce nesmí překročit 3410 PLN hrubého. Kromě toho musí být také zřejmé, že senior potřebuje při vykonávání každodenních činností podporu.
Program je rovněž vázán na profesní situaci člena rodiny, který byl povinen poskytovat péči. To se týká osob, které jsou zaměstnány na plný úvazek, pracují na základě občanskoprávní smlouvy nebo provozují samostatnou živnost.
Rozhodně nejde o peníze, které může senior jen tak utratit za to, co se mu zlíbí. Částka 2150 PLN totiž nepřijde seniorovi na účet. Podpora má seniorům poskytnout pomoc v každodenním životě. V rámci služeb může pečovatelka vykonávat činnosti jako nakupování, příprava jídla a pomoc s udržováním pořádku.
Je to vlastně poukaz na služby
Jde o novou formu nepeněžní podpory. Peníze v tomto případě budou použity k úhradě specifických pečovatelských služeb, které poskytuje daná obec. Lidé přitom mohou žádat pomoc při přípravě jídla a stravování, udržování pořádku v místě bydliště nebo pomoc s osobní hygienou. Dále může jít o vyřizování úředních záležitostí, případně zajištění kontaktu s okolím. Podpora bude upřednostňována tam, kde kde veřejné pečovatelské služby nejvíce chybí.
Raději služby než peníze
Studie, kterou provedla společnost InterviewMe, ukázala, že až 80 % Poláků by zvážilo použití poukázky pro seniory, pokud by některý z blízkých členů jejich rodiny potřeboval každodenní péči a podporu. Překvapivé však je, že až 37 % oslovených o existenci této výhody pro seniory vůbec nevědělo. Ukazuje se, že spousta lidí vůbec neví o tom, že může o podobnou pomoc žádat. Lidé nejsou informovaní.
„Výsledky naší studie jasně ukazují velkou potřebu systémové podpory pro lidi, kteří kombinují práci s péčí. Zájem přes 80 % naznačuje, že se polští pracovníci cítí zahlceni. Skutečnost, že téměř 60 % respondentů dává přednost pečovatelským službám před penězi, dokazuje, že největšími deficity, kterým čelí pracující pečovatelé, nejsou jen peníze, ale především čas a práce,“ říká Żaneta Spadło, kariérní expertka z InterviewMe.
Nejprve tam, kde služby chybí
Poukaz pro seniory bude nejprve distribuován obcím, kterým zcela chybí sociální služby nebo kde je využívá méně než 10 osob. Až v dalších fázích se bude vztahovat na další obce. Do té doby je třeba o programu otevřeně hovořit, aby o něm lidé věděli.
Zdroje článku: www.rynekzdrowia.pl, www.infor.pl, www.pulshr.pl, www.storicko.cz