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Poláci skupují tyhle smaltované hrnce z dob ČSSR a platí za ně až 3 300 Kč. Češi je mají zaprášené na chalupě

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Černé smaltované hrnce s tmavě modrým vnitřkem zná snad každý, kdo vyrůstal v Československu. Babičky v nich vařily nedělní polévku, dnes ovšem v mnoha rodinách leží odložené na chalupě a...
Poláci skupují tyhle smaltované hrnce z dob ČSSR a platí za ně až 3 300 Kč. Češi je mají zaprášené na chalupě

Poláci skupují tyhle smaltované hrnce z dob ČSSR a platí za ně až 3 300 Kč. Češi je mají zaprášené na chalupě

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 04:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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