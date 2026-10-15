Poláci skupují tyhle smaltované hrnce z dob ČSSR a platí za ně až 3 300 Kč. Češi je mají zaprášené na chalupě

Černé smaltované hrnce s tmavě modrým vnitřkem zná snad každý, kdo vyrůstal v Československu. Babičky v nich vařily nedělní polévku, dnes ovšem v mnoha rodinách leží odložené na chalupě a skoro do nich nikdo nesáhne. U severních sousedů přitom stejná značka pořád stojí v nabídce obchodů s nádobím.
Polské e-shopy prodávají Sfinx dodnes
Slovo „skupují“ je potřeba brát s rezervou. Polské obchody totiž nabízejí nové kusy, které nesou stejné jméno a vzhledem se od hrnců z dob ČSSR skoro neliší. Na blogu jednoho polského obchodu s nádobím se o budějovické značce píše jako o ztělesnění českého smaltu. Prodejce má na mysli klasické provedení s černým povrchem a tmavě modrým smaltem uvnitř.
Pořádnou sumu stojí velkokapacitní hrnec Sfinx s objemem 50 litrů. E-shop kuketo.pl ho s poklicí nabízí za 595,99 zlotého, což je při kurzu České národní banky z 12. října 2026 přes 3 300 Kč, v době psaní ho ale neměl skladem. Obchod 4home.pl prodává stejný objem bez poklice za 494,99 zlotého, tedy zhruba za 2 750 Kč. Hrnec takové velikosti využije spíš jídelna nebo letní tábor, pro běžnou domácnost existují menší a levnější varianty.
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Kořeny značky sahají do roku 1893, kdy v Českých Budějovicích vznikla První českobudějovická továrna na smaltované plechové nádobí. Téhož roku byla založena druhá smaltovna v sousedním Vrátě a o tři roky později třetí přímo ve městě. V roce 1953 z nich sloučením vznikl národní podnik Sfinx. Podle ředitelky Muzea smaltu se po znárodnění jméno Sfinx stalo společným označením pro všechny československé výrobce.
Zboží s budějovickým logem se v sedmdesátých letech prodávalo v 80 zemích světa a o výrobu se tehdy staralo 2 700 zaměstnanců. Během osmdesátých let pak podle ČTK pocházelo z budějovického podniku víc než devět desetin veškerého nádobí vyrobeného v tehdejším Československu. Proto dnes najdete hrnec se lvíčkem ve znaku skoro v každé kredenci po babičce.
Proč značka přežila vlastní továrnu
Akciová společnost Sfinx zastavila výrobu v roce 2005. Na vině byly:
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Samotné jméno ale nezmizelo. Bývalý exportní závod ve Vrátě u Budějovic dnes patří firmě Belis, která má práva k logu Sfinx a smaltované nádobí pod ním vyrábí dál. Právě její výrobky se dostávají do polských obchodů.
Kolik vynese originál z chalupy
U starých kusů z doby socialismu jsou čísla mnohem skromnější. Na Aukru se v červnu 2023 vydražil obří hrnec Sfinx s průměrem přes 48 centimetrů za 455 Kč. Další starší hrnce téže značky se tam nabízejí zhruba za 50 až 100 Kč. Na Bazoši se jednotlivý starý hrnec Sfinx nabízí třeba za 150 Kč a celá sbírka černých a hnědých kusů za 999 Kč.
Přečtěte si také: Za socialismu stála 15 Kčs a měla ji každá babička vedle sporáku. Dnes je z ní sběratelská rarita Staré hrnce Sfinx z doby socialismu se na Aukru a Bazoši nabízejí většinou za méně než 500 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ceny zmíněné v článku přehledně shrnuje následující tabulka:
Kus Kde Cena nový velkokapacitní hrnec Sfinx s objemem 50 litrů, s poklicí polský e-shop kuketo.pl, v době psaní nebyl skladem 595,99 zlotého, přes 3 300 Kč nový velkokapacitní hrnec Sfinx s objemem 50 litrů, bez poklice polský e-shop 4home.pl 494,99 zlotého, zhruba 2 750 Kč obří starý hrnec Sfinx s průměrem přes 48 centimetrů Aukro, vydražen v červnu 2023 455 Kč další starší hrnce Sfinx Aukro, nabídka zhruba 50 až 100 Kč jednotlivý starý hrnec Sfinx Bazoš, inzerát třeba 150 Kč celá sbírka černých a hnědých kusů Bazoš, inzerát 999 Kč
Částka v inzerátu přitom vypovídá hlavně o představě prodávajícího. Realističtější odhad nabídne historie prodejů na aukčních serverech, kde se dá dohledat, za kolik se vydražil hrnec stejné velikosti a s podobnými vadami.
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Kdo chce vědět, jestli má doma původní hrnec z doby ČSSR, nebo novější kus firmy Belis pod stejnou značkou, může tvar, ucha a logo porovnat s fotkami starých kusů z uzavřených aukcí. Na ceně se pak nejvíc podepíše stav, protože odprýsknutý smalt, rez a jiná poškození ji citelně srazí.
Hrnec s prasklým nebo odštípnutým smaltem už do kuchyně nepatří. Úlomky skloviny se totiž můžou dostat do jídla, a proto se takové nádobí doporučuje vyměnit.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_(podnik), https://www.finance.cz/clanky/50448-mfd-znamy-vyrobce-nadobi-sfinx-ukoncil-vyrobu, https://www.4home.pl/sfinx-emaliowany-garnek-gastro-48-cm-50-l/, https://kuketo.pl/produkt/garnek-emaliowany-50-l-czarny-z-pokrywka-48-cm-belis-sfinx-bse/, https://aukro.cz/hrnec-sfinx-ceske-budejovice-cerny-smalt-velky-ctete-o-prepr-7040001162, https://www.denik.cz/podnikani/smaltovani-cesko/, https://ostatni.bazos.cz/inzerat/224637580/hrnce-smaltovane-sfinx.php, https://ostatni.bazos.cz/inzerat/224564534/stary-smaltovany-hnedy-hrnec-sfinx.php, https://www.hunker.com/13420328/are-there-dangers-of-enamel-cookware/, https://sita.sk/byvaniehrou/nase-stare-mamy-ho-mali-v-kazdej-kuchyni-dnes-za-zachovane-kusky-pytaju-aj-stovky-eur/, https://kb.pl/aktualnosci/ciekawostki/wyjatkowo-cenne-pamiatki-z-prl/, https://kuketo.pl/blog/garnki-belis-historia-czeskiej-fabryki/