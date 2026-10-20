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Poláci skupují tyhle skleněné demižony z dob ČSSR a platí za ně i 1 100 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě

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Baňatá skleněná láhev v proutěném nebo drátěném koši stojí v mnoha českých sklepech celá desetiletí a postupně na ní sedá prach. Za severní hranicí mají takové kusy svůj trh i...
Poláci skupují tyhle skleněné demižony z dob ČSSR a platí za ně i 1 100 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě

Poláci skupují tyhle skleněné demižony z dob ČSSR a platí za ně i 1 100 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 04:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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