Poláci skupují tyhle skleněné demižony z dob ČSSR a platí za ně i 1 100 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě

Baňatá skleněná láhev v proutěném nebo drátěném koši stojí v mnoha českých sklepech celá desetiletí a postupně na ní sedá prach. Za severní hranicí mají takové kusy svůj trh i své kupce. Za kolik se v Polsku nabízejí a jak poznat, jestli ten váš něco stojí?
Polský bazar je plný starých balonů
Poláci demižonu říkají gąsior, balon nebo dymion. Na tamním inzertním portálu OLX se jich nabízí spousta a prodávající v názvu rádi zdůrazní, že jde o kus z doby PRL, tedy z polského socialismu. Často připíšou ještě slova vintage nebo retro a pochlubí se původním košem či neobvyklou barvou skla, třeba jantarovou nebo tyrkysovou.
Většina starých demižonů se tam nabízí za 40 až 150 zlotých. Za větší kusy si ale prodávající řeknou i 200 zlotých, což podle aktuálního kurzu ČNB dělá zhruba 1 100 Kč. Doklad o tom, že by Poláci vykupovali přímo československé láhve, chybí. Inzeráty ale ukazují, že sklo ze socialistické éry má u sousedů hodnotu, kterou mu u nás málokdo přizná.
Přečtěte si také: Řezník prozradil, kolik si vydělá na 1 vesnické zabijačce. Za 1 den má víc než mnozí a na volný termín se čeká i rok Na polském portálu OLX se staré demižony běžně nabízejí za 40 až 150 zlotých. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Doma je lidé nabízejí levně
Na českém Bazoši vypadá nabídka úplně jinak. Padesátilitrový demižon i s košem se tu v říjnu prodával běžně za 300 až 400 Kč a jeden prodejce z Kroměříže chtěl dokonce jen 50 Kč za kus. Pětilitrové láhve se šroubovacím uzávěrem vyjdou zhruba na 100 Kč.
U řady inzerátů navíc stojí cena dohodou. Za velký demižon tak český prodejce často chce méně, než kolik si Polák řekne za podobný kus.
Kde Jaký kus Cena OLX (Polsko) většina starých demižonů 40 až 150 zlotých OLX (Polsko) větší kusy i 200 zlotých, zhruba 1 100 Kč Bazoš (Česko) padesátilitrový demižon s košem běžně 300 až 400 Kč Bazoš (Česko) nejlevnější nabídka z Kroměříže 50 Kč za kus Bazoš (Česko) pětilitrová láhev se šroubovacím uzávěrem zhruba 100 Kč Než ho vynesete ze sklepa Přečtěte si také: Mám 1 dýni a 2 vejce. Místo polévky peču podzimní koláč z 1 plechu, který zmizí za 10 minut
Zaprášený kus si před prodejem nejdřív prohlédněte proti světlu. Sběratele zajímá sklo bez jediné praskliny a opletení, které drží pohromadě a nikde se netrhá. Samotná velikost zázraky nedělá, jak ukazují padesátilitrové demižony na Bazoši za pár set korun.
Časopis Květy letos v březnu uvedl, že třílitrový demižon vynese zhruba 400 Kč a pětilitrový kolem 500 Kč. Víc se podle něj platí za láhve od 25 litrů, ručně malované či ručně opletené kusy a starší výrobu. Dvacetilitrový prvorepublikový demižon s patinou se díky stáří dostane až k 1 200 Kč.
Paní Jana ze sklárny
Slovo demižon k nám doputovalo z francouzského dame-jeanne, což znamená paní Jana. Vypráví se, že u jednoho skláře přespala neapolská královna Johana I. a on na její počest vyrobil tak obrovskou láhev, jakou do té doby nikdo neviděl. Jde o skleněnou láhev s břichem a úzkým hrdlem, do které se vejde až 50 litrů, a proti nárazům ji chrání proutí nebo plastová bužírka.
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Na Slovácku demižon k vinařskému sklepu odjakživa patřil. Dědové s ním chodili do sklípku pro víno a nejeden kus zdobila malba nebo pečlivě upletený košík. Moderní demižony se vyrábějí lisováním skla. Místo proutěného koše vystlaného slámou je chrání pevný plastový obal s držadly.
Na Slovácku demižon odjakživa patřil k výbavě vinařského sklepa. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Ozdoba i kvasná nádoba
Na obou stranách hranice se demižon vrací jako dekorace bytu. Stačí ho umýt, dát do hrdla třeba sušenou levanduli nebo pár stébel pampové trávy a postavit na parapet v kuchyni. Dobře vypadá i na terase nebo na komodě v předsíni.
Původní účel si ale demižon zachoval. V Polsku se v něm dál doma kvasí ovocné víno a hobby market Castorama k tomu má na webu podrobný návod. Začátečníkům se doporučuje láhev kolem 20 litrů a k ní tři pětilitrové, do kterých se mladé víno postupně stahuje z kalů. Při mytí starého kusu ze sklepa raději sáhněte po teplé vodě z kohoutku. Po vroucí vodě z konvice by sklo mohlo prasknout.
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Zdroje: https://www.olx.pl/oferty/q-g%C4%85sior-prl/, https://dum.bazos.cz/inzeraty/demizony/, https://www.castorama.pl/jakie-naczynia-szklane-do-wyrobu-domowego-wina-ins-88278.html, https://www.piatypokoj.pl/2015/06/szklane-gasiory-inspiracje.html, https://www.vinarskydum.cz/radce/postrehy/257-demizony-jsou-vecne, https://cs.wikipedia.org/wiki/Demi%C5%BEon, https://www.kvety.cz/zajimavosti/demizon-vintage-trend-nadoba-na-tekutiny-vino-dekorace-sberatelstvi-cena-starozitnost/