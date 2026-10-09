Poláci mohou získat příspěvek na teplo za říjen, listopad i prosinec. Na žádost se krátí čas

Obyvatelé dolnoslezské obce Siechnice mohou dostat finanční injekci. Program je určený jen pro osoby, které jsou ve finančních potížích a zahrnuje období od října do prosince tohoto roku. Žádosti lze podávat od 5. října. Jak se dočteme na webových stránkách siechnice.com.pl, program realizuje Centrum sociálních služeb v Siechnici na základě dohody mezi obcí Siechnice a Nadací PGE. Pomoc je zaměřena na tzv. zranitelné zákazníky, kteří využívají dálkové vytápění dodávané společností KOGENERACJA SA.
Kdo může žádat
O finanční prostředky mohou žádat osoby, které mají trvalý pobyt v této obci a splňují další kritéria. V případě osoby, která vede sama domácnost, nesmí příjem překročit 3561,42 PLN čistého měsíčně. Jestliže žijete v rodině, pak je určený limit 2671,07 PLN na osobu.
Při podání žádosti je důležité prokázat příjem, a to celkem za tři předcházející měsíce. Pokud tedy budete žádat právě v říjnu, pak je nutné doložit příjmy za červenec, srpen a září. Předpisy zveřejněné na webových stránkách Městského centra sociální péče uvádějí, že finanční prostředky budou převedeny přímo na účet správců budov nebo administrátorů, kteří podepsali smlouvu se společností KOGENERACJA SA.
Možnost od Ministerstva
Ministryně klimatu a životního prostředí Paulina Hennig-Kloska v pátek oznámila, že na program dotací na domácí úložiště energie bude vyčleněna jedna miliarda zlotých. Žádosti lze podávat od 20. října a maximální výše podpory bude 19 000 zlotých.
V prvním čtvrtletí roku 2024 překročil počet domácích úložišť energie v Polsku 10 000. V polovině roku 2026 bylo v energetické soustavě 150 000 úložišť energie, přičemž každé čtvrtletí se objevuje přibližně 20 000 nových, a to i bez podpůrného programu. Domnívá se, že se spuštěním dotace by v soustavě mohlo být do konce roku 2027 celkem více než 200 000 úložišť.
Vyšší spotřeba, nižší účty
Systémy pro ukládání energie v domácnostech jsou výhodné. Umožňují ukládat energii vyrobenou fotovoltaickým systémem a později ji využívat, když se zvýší poptávka po energii. Tím je možné vlastní spotřebu i dost výrazně zvýšit a přitom šetřit peníze za energie.
„Systémy skladování energie nejen ukládají energii. Umožňují využívat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů v době, kdy je nejvíce potřeba, čímž zvyšují podíl obnovitelné energie v systému a snižují potřebu nasazovat konvenční zdroje. Zároveň požadujeme, aby podporované instalace byly vybaveny systémem hospodaření s energií (EMS) a měly možnost ostrovního provozu. To umožňuje domácnostem udržovat dodávky energie i během výpadků sítě,“ zdůraznil náměstek ministra klimatu a životního prostředí Sławomir Ćwik.
Zdroje článku: www.portalsamorzadowy.pl, biznes.pap.pl, www.podatki.biz, www.storicko.cz