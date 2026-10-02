Poláci, kteří pracovali před rokem 1999, mohou získat vyšší důchod. Musí doložit staré dokumenty

Věděli jste, že výše důchodu není pevně stanovena a existují situace, kdy mohou senioři požádat o přepočet u Úřadu sociálního zabezpečení? Víte, kdy má smysl takovou žádost podávat? Prozradíme vám to. V první řadě je to ve chvíli, kdy jste při žádosti o důchod neměli k dispozici úplnou dokumentaci, která se týká dob pojištění. Právě to by mohla ZUS zohlednit při výpočtu dávky.
Nyní je navíc možné doložit také příjem získaný v letech předcházejících starobnímu nebo invalidnímu důchodu, jakož i příjem získaný po přiznání dávky. A je tu ještě jedna situace, kdy je dobré dát si důchod přepočítat. Je to v situaci, kdy jste pobírali dávky pro důchodce a přitom nadále pracovali nebo platili pojistné na sociální zabezpečení. V takové situaci je nyní můj otec, který už je dva roky v důchodu, ale stále dochází do zaměstnání. Proto se chystá nechat si dávku přepočítat.
Zaměstnaní před rokem 1999
Zvláštní situace platí pro všechny, kteří pracovali před rokem 1999. Od tohoto roku vede ZUS pro pojištěné osoby individuální elektronické účty, kde se shromažďují informace o zaplaceném pojistném. Dříve byly údaje o zaměstnání, výdělcích a dobách pojištění obsaženy především v papírových záznamech, které vedli zaměstnavatelé. Některé jsou proto špatně dohledatelné. Firmy zanikly nebo se převedly na nové majitele. A papíry? No vždyť to znáte!
Pokud osoba, která pracovala před rokem 1999, najde doklady potvrzující zaměstnání nebo odměnu, může je předložit ZUS a požádat o nové stanovení výše dávky. Našli jste pracovní listy, potvrzení o zaměstnání a platu nebo kartu pojištěnce? Případně pracovní smlouvy nebo staré výplatní pásky? Skvělé! To vše vám může pomoci k vyššímu důchodu. Veškeré tyto materiály totiž svědčí o tom, že jste pracovali a poskytují také další důležité informace.
Proč záleží na papírech?
Pro připomenutí, ZUS vypočítává dávky pro seniory na základě doby zaměstnání, ale také výdělku a doby pojištění. Pokud tak chybí některé dokumenty, které dosvědčují, že jste byli skutečně zaměstnaní, lze dané období vynechat a do důchodové částky jej nepočítat. Proto je dobré porozhlédnout se doma a podívat se, zda nenajdete nějaké potvrzení o tom, že jste v danou dobu skutečně pracovali. Tím se totiž zvýší odpracované roky do výpočtu.
Dobrou zprávou je, že nemusíte mít originály vyjmenovaných dokumentů. Ústav sociálního zabezpečení totiž přijímá dokonce kopie nebo výpisy z dokumentů. Málokdo si uvědomuje, že pokud už firma neexistuje a vy nemáte dokumenty, je tu ještě jedna možnost. ZUS může přijmout svědecké výpovědi, ideálně od bývalých kolegů. Týká se to především práce vykonávané před rokem 1991 nebo situací, kdy dokumenty zničila například povodeň. O tom jsem například neměla tušení. A myslím, že je to opravdu vstřícné gesto, které může mnohým pomoci.
Zdroje článku: www.pulshr.pl, biznes.wprost.pl, www.gazetaprawna.pl, www.storicko.cz