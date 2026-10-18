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Polabí: Roman se omluvil Martinovi a vyhrožoval Malinovi. „Vy jste polda, který rozesral manželství," řekl mu do očí

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Dennívýzva
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Policista Roman v Polabí mění strany, starému rivalovi podá ruku a inspektorovi z GIBS pohrozí skandálem, který by ho stál kariéru.
Polabí

Polabí

Zdroj: Se svolením FTV Prima
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 22:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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