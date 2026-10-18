Polabí: Roman se omluvil Martinovi a vyhrožoval Malinovi. „Vy jste polda, který rozesral manželství," řekl mu do očí

Celé týdny se na stanici v Polabí hromadilo napětí kolem trojúhelníku Martin-Klára-Malina. Teď do něj vstoupil někdo, koho v roli arbitra nečekal nikdo: Roman, syn Václava, muž, který Martinovi v dětství ubližoval a nikdy se za to neomluvil. Jenže právě on v aktuálním dílu udělal dvě věci najednou, přiznal vlastní minulost a využil cizí. Martinovi řekl, že se k němu choval špatně, a vzápětí zamířil za Malinou s větou, která zněla jako výhrůžka i diagnóza zároveň: „Necháte, aby vaše osobní spory ovlivnily váš úsudek. Vy jste polda, který vašemu kolegovi, také policajtovi, rozesral manželství!“ A dodal, že by Malina určitě nechtěl, aby se o tom vědělo „na kraji“.
Omluva, která otevřela spojenectví
Roman nikdy nepatřil mezi oblíbence. Přiznat, že se v dětství k Martinovi „nechoval nejlépe“, pro něj znamenalo překročit vlastní stín, a zároveň získat důvěru člověka, kterého dosud držel na distanc. Konkrétní podobu tehdejších křivd seriál zatím nerozkrývá, ale samotný fakt omluvy funguje jako zlom. Z bývalých rivalů se stávají spojenci. A to ne jen slovně: Roman vzápětí jedná v Martinův prospěch, když konfrontuje muže, který Martinovi systematicky komplikuje život i práci.
Důležitý je kontext. Martin v posledních týdnech balancuje na hraně, kryje důkazy kvůli staré potyčce svého otce se zavražděným Čermákem, líbá v práci kolegyni Emmu a doma řeší rozpad vztahu s Klárou. Potřebuje někoho, kdo stojí na jeho straně. Roman tu roli přebírá způsobem, který je sice nečistý, ale účinný.
Malina: inspektor s osobním účtem
Klíčové je pochopit, kdo vlastně Malina je. Nejde o řadového kolegu ze stanice, v aktuální lince vystupuje jako vyšetřovatel Generální inspekce bezpečnostních sborů. Člověk, který má pravomoc prověřovat policisty, navrhovat odvolání z případů, tlačit na disciplinární řízení. A právě tento člověk má s Martinem nevyřízené osobní účty.
Časová osa konfliktu sahá minimálně do konce září. Už 29. září Martin na stanici fyzicky napadl Malinu poté, co zjistil, že Klára svého exmilence znovu vtáhla do rodinných záležitostí, řešil za ni pokutu, pomáhal se synem Jáchymem. Začátkem října synopse otevřeně kladla otázku, zda Malina Kláře pomáhá, nebo situaci využívá. A 12. října už inspektor tlačil na tezi, že Emma vnáší do vyšetřování city a měla by být z případu odvolána.
Romanova výtka tedy nezní izolovaně. Míří na vzorec: Malina opakovaně nechává soukromou historii s Klárou propisovat do profesních rozhodnutí. Věta o „rozesraném manželství“ pojmenovává to, co na stanici všichni tuší, ale nikdo nahlas neřekl, že inspektor GIBS využívá svou pozici k osobní mstě vůči muži, se kterým ho pojí stará rivalita o stejnou ženu.
Efekt výhrůžky: Emma zůstává
Romanův nátlak není jen macho gesto bez důsledků. Podle dostupných shrnutí Malina prozatím neposlal návrh na odvolání Emmy z případu Čermákových. Jestli to bylo výhradně kvůli Romanově hrozbě, nebo sehrály roli i jiné okolnosti, zatím jasné není. Ale načasování je výmluvné.
Emma přitom stojí v centru vyšetřování, které se kolem Čermákové viditelně utahuje. Začátkem října byla Čermáková nezvěstná, Martin schovával důkazy, Roman se ji snažil chytit a Emma ověřovala, zda by podezřelá vůbec fyzicky stihla vykopat hrob. Odvolat Emmu v tomhle momentu by znamenalo zpomalit celé vyšetřování, a Roman to zjevně ví.
Podle nás je právě tohle nejzajímavější rovina celé konfrontace. Roman bn neargumentuje paragrafem ani služebním řádem. Argumentuje ostudou. Říká Malinovi: vím, co jsi udělal, a vím, komu to můžu říct. Je to vyděračský tlak, žádná čistá hra. Ale trefuje slabé místo systému, v němž se osobní vztahy propisují do vyšetřování tak samozřejmě, že to nikdo nekoriguje.
Valentová: linka, která nekřičí, ale bolí
Paralelně s policejním dramatem seriál rozvíjí příběh, který nemá nic společného s Malinou ani s Čermákovými, a přesto je možná nejsilnější. Katka Valentová, těhotná žena s agresivním partnerem, který pije a zaútočil i na policistu, zůstává bez peněz a zázemí. Pozdější shrnutí přidávají bezdomovectví.
Není to vedlejší epizodická oběť. Jak si Redakce VIPŽivot všimla, Prima ji představuje jako nositelku explicitní linky domácího násilí, která kopíruje reálný společenský problém. Policie ČR dlouhodobě eviduje incidenty se znaky domácího násilí a využívá institut vykázání; v archivně zveřejněných datech uvádí například 7 515 takových incidentů za rok 2018. Valentová v seriálu prochází přesně tou spirálou, kterou statistiky zachycují čísly: násilí, ekonomická závislost, ztráta bydlení.
Roman se k ní v aktuální lince začíná stavět jako někdo, kdo chce reálně pomoct. A právě tady se ukazuje jeho ambivalence nejostřeji, stejný člověk, který vyhrožuje kolegovi kompromitujícími informacemi, se snaží vytáhnout těhotnou ženu ze dna.
Kam Polabí míří
Díl 95 běží ve čtvrtek 15. října 2026 ve 20:15 na Primě, zpětně je dostupný na prima+. Kdo neviděl předchozí epizody, pochopí základ konfliktu, ale ne jeho váhu, příliš mnoho linií běží najednou a každá stojí na kontextu budovaném týdny.
Roman v tomto dílu není hrdina ani padouch. Je to člověk, který poprvé použil svůj vliv proti někomu, kdo zneužívá moc, a sám přitom překročil hranici. Právě tahle nejednoznačnost drží Polabí nad úrovní běžného televizního kriminálního formátu.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová