Polabí: Miloš zjistil, že poškozený nárazník nebyla náhoda. Policie mezitím našla klíčového svědka

97. díl seriálu, který Prima nasadí 22. října ve 20:15, staví vedle sebe Milošovo pozdní uvědomění a policejní nález, na který diváci čekali řadu týdnů. Miloš začíná zpětně spojovat poškození svého nárazníku s informací, že Běhounek byl sražen neznámým řidičem, který z místa ujel. A zatímco on teprve skládá mozaiku vlastní viny, vyšetřovatelé konečně nacházejí Ondřeje Čermáka, syna mrtvého Jaroslava, po kterém pátrali od chvíle, kdy se případ otevřel. Dvě stopy, dvě nejistoty. A ani jedna zatím nesměřuje k jednoznačné odpovědi.
Milošův nárazník: co víme a co si seriál nechává
Oficiální synopse na iprima potvrzuje rámcovou otázku „Kdo srazil Běhounka?“ a napojuje ji na Milošovu postavu. Konkrétní forenzní detail (krev, vlákna, otěr laku, technická shoda) ale zveřejněn není. Víme tedy, že Miloš přestává věřit, že šlo o běžné poškození, a začíná si klást otázku, zda tou nocí neprojel místem, kde Běhounek skončil na zemi. Mechanismus uvědomění, jestli mu to řekl někdo jiný, nebo si to složil sám z časové osy, si Prima nechává do vysílání.
Důležitější než samotný nárazník je ale to, co by takové zjištění znamenalo v reálném českém právu. Řidič, který způsobí nehodu s újmou na zdraví a z místa odjede, čelí hned několika paragrafům trestního zákoníku: ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148) a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151). Zákon o silničním provozu navíc ukládá po každé nehodě okamžitě zastavit, zajistit místo a přivolat policii. Obrana „nevěděl jsem, že jsem někoho srazil“ není automatické osvobození; soud by posuzoval, zda si řidič při dané síle nárazu a okolnostech jízdy musel střetu všimnout.
Ondřej Čermák: svědek, který může případ spíš zkomplikovat
Policie po Ondřejovi pátrala několik epizod. Kde se zdržoval a jak ho vypátrali, veřejné zdroje neříkají. Říkají ale něco podstatnějšího: synopse se výslovně ptá, zda si Ondřej vůbec něco pamatuje z doby, kdy zemřel jeho otec. A právě tahle nejistota dělá z jeho nalezení spíš rozbušku než závěr.
Starší dějová linka totiž mezitím nabyla na ostrosti. Z oficiální ukázky na Stream vyplývá, že Jaroslav Čermák se vloupal do domu Haškových a odnesl si mimo jiné hodinky. Richard Hašek ho za to zmlátil. Dana to přiznala. A Martin, Richardův syn, který slouží u policie vyšetřující právě tenhle případ, začal skrývat důkazy, protože se bojí, kam by stopa vedla.
Ondřejova paměť tedy nemusí přinést hotovou pravdu. Může ale rozbít dosavadní verzi událostí: z neurčité dávné smrti udělat příběh o osobní odvetě, krádeži a násilí mezi dvěma konkrétními muži. A přesměrovat podezření tam, kam se Martin snaží nedívat.
Opilý svědek a váha jeho slov
Epizoda naznačuje, že Ondřej se po zdrcujícím zjištění o otcově smrti uchyluje k alkoholu. To otevírá praktickou otázku: jak moc opilost ohrožuje hodnotu klíčové výpovědi?
Česká soudní praxe připouští, že i svědek spojený s alkoholem může být věrohodný, pokud vypovídá konzistentně a okolnosti jeho slova podpírají. Opilost sama o sobě výpověď nediskvalifikuje, ale oslabuje ji hlavně u detailů, časů a přesného pořadí událostí. Bez opory v dalších důkazech by taková výpověď nesla vyšší riziko zpochybnění obhajobou. Pro vyšetřovatele v Polabí to znamená jediné: Ondřejova paměť je cenná, ale křehká. A čím déle bude čekat, tím křehčí bude.
Martin mezi dvěma ohni
Návazná synopse prozrazuje, že Martin si chce s Ondřejem promluvit sám. Jenže Ondřej nemusí chtít mluvit s člověkem, jehož otec jeho otce zmlátil, a který navíc nosí policejní odznak. Napětí mezi těmito dvěma postavami je podle programových anotací ústředním motorem dalších dílů.
Podle nás v Redakci VIPŽivot je právě tohle nejzajímavější bod celé linky. Martin stojí v pozici, kde jakýkoli jeho krok, ať už se pokusí Ondřeje umlčet, nebo naopak přizná, co ví, změní dynamiku vyšetřování. Skrývání důkazů, které už začal, ho staví do role ne vyšetřovatele, ale podezřelého. A Ondřejova nedůvěra k němu je logická i bez znalosti všech faktů.
Co čekat od dalších epizod
Obě stopy, Milošova i Ondřejova, mají společného jmenovatele: pozdní uvědomění. Miloš si teprve skládá, co udělal za volantem. Ondřej teprve zjišťuje, co se stalo jeho otci. Ani jeden z nich nemá celý obraz. A právě proto mohou být pro vyšetřování stejně nebezpeční jako užiteční.
Čtvrteční díl nejspíš nedá definitivní odpovědi. Dá ale dvěma mužům důvod začít mluvit, a to bývá v Polabí chvíle, kdy se věci začnou lámat.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová