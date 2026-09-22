Pokuta za pálení listí na zahradě (podzim 2026): Úřady hrozí pokutou až milion korun, udání přijde i od souseda

Zapálit večer nahrabanou hromadu ze zahrady bývalo na podzim úplně běžné. Dnes tenhle zvyk může majitele pozemku přijít draho, protože od jara 2025 platí přísnější pravidla a zelený odpad do ohně podle nich nepatří. A všimne si toho zpravidla jako první ten, kdo bydlí hned za plotem.
Udá vás nejčastěji soused, řeší to úřad
Štiplavý dým nad zahradou okolí pozná během chvíle, a tak podnět k prošetření nejčastěji podá právě někdo ze sousedství. Nespokojený soused se může obrátit na obec, přivolat hasiče i zavolat policii a úřad pak musí oznámení prověřit a případně zahájit řízení.
Kdo přestupky kolem spalování reálně posuzuje, jsou úředníci obce s rozšířenou působností. Ti zjišťují, co na pozemku hořelo a hlavně proč, a podle toho rozhodnou, jestli šlo o dovolený oheň, nebo o porušení pravidel, za které padne sankce.
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Novela zákona o ochraně ovzduší sjednotila dosud rozporný výklad dvou zákonů a obcím odebrala možnost povolovat pálení zahradního odpadu vlastní vyhláškou. Účinná je od 1. března 2025. Likvidovat bioodpad ohněm proto dnes nesmíte nikde v republice.
Rozhodující je, proč oheň vůbec hoří. Když v ohništi praská suché a chemicky čisté dřevo kvůli teplu nebo opékání, je všechno v pořádku. Jiná situace nastává, pokud na jedné hromadě skončí hrabanka, tráva ze sekání, vytrhaný plevel a ořez ze stromů a člověk to podpálí hlavně proto, aby se toho zbavil. Takové pálení už zákon posuzuje jako likvidaci odpadu, a ta je zakázaná. Táž větev tak může být jednou úplně legální palivo a podruhé důvod k pokutě, podle toho, jak s ní naložíte. Na stejný rozdíl upozorňuje i výklad Ministerstva životního prostředí.
Od padesáti tisíc až po milion korun
Kolik pálení stojí, se liší podle toho, který zákon úřad použije. Přihodí-li fyzická osoba do otevřeného ohniště i jiný materiál než dovolené suché rostlinné zbytky, posuzuje se to podle zákona o ochraně ovzduší. Ten počítá u nepodnikající osoby s pokutou nejvýš 50 000 korun a věc řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností.
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Tvrději dopadá zákon o odpadech. Kdo se odpadu zbavuje jinde než na určeném místě nebo v příslušném zařízení, riskuje u fyzické osoby sankci s horním stropem až 1 000 000 korun, o které rozhoduje úřad obce s rozšířenou působností. Na tuto možnost upozorňuje ministerstvo ve své metodice. Jde ale o zákonný strop. Neznamená to, že takovou pokutu dostane každý za jedno podzimní pálení. Skutečnou výši úřad stanoví podle okolností a v běžných případech bývá výrazně nižší.
Zvlášť stojí vypalování porostů, tedy plošné zapálení suché trávy nebo křoví třeba podél plotu. To zakazuje zákon o požární ochraně, kterého se novela vůbec nedotkla, a hrozí za ně samostatný postih.
Dva hlavní zákony a jejich sankce pro fyzickou osobu shrnuje následující tabulka:
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Zákon Čeho se týká Horní hranice pokuty pro fyzickou osobu Zákon o ochraně ovzduší Pálení jiného než dovoleného suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi 50 000 korun Zákon o odpadech Zbavování se odpadu jinde než na určeném místě nebo v zařízení 1 000 000 korun Táborák a opékání vám nikdo nebere
Nová pravidla konec ohně na zahradě neznamenají. Rekreační oheň na opékání buřtů, vaření nebo večerní posezení zůstává dovolený a topit suchým dřevem můžete dál. Podmínkou je, že v ohništi skončí jen suché a chemicky čisté dřevo a žádné zbytky ze zahrady.
Větší oheň se vyplatí ohlásit dopředu hasičům přes web paleni.izscr.cz. Když pak někdo z okolí nahlásí stoupající kouř, výjezdová jednotka kvůli domnělému požáru zbytečně nevyrazí.
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Zeleného odpadu se na podzim nasbírá nejvíc, a přitom je nakládání s ním snazší než zakládat oheň. Spadané listí i posekaná tráva mají skončit na kompostu u domu nebo v hnědé nádobě na bioodpad. Silnější větve zvládne štěpkovač a vzniklou štěpku pak rozprostřete na záhony nebo pod keře.
Listí a další zelený odpad patří na kompost nebo do hnědé popelnice na bioodpad. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo nemá odpad kam dávat, odveze ho do sběrného dvora nebo na místo, které vyhradí obec. Obec má navíc povinnost umožnit odkládání zeleného odpadu celoročně, takže na sezonní kontejner přistavený jednou za podzim nikdo spoléhat nemusí.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201, https://dostupnyadvokat.cz/blog/paleni-listi, https://www.denik.cz/cesko/cesko-paleni-listi-bioodpadu-na-zahrade-pokuty-pravidla-co-se-smi-a-nesmi/, https://mzp.gov.cz/system/files/2025-12/OCEO-Metodicke_sdeleni_Bio_paleni_fin-23062025.pdf, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/48267-pravidla-kolem-bioodpadu
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