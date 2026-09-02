Pokud začne válka, takto uskladníte maso na celou zimu i bez ledničky a elektřiny: Tento geniální postup vás ohromí

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Pokud začne válka, takto uskladníte maso na celou zimu i bez ledničky a elektřiny: Tento geniální postup vás ohromíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Když vypadne proud nebo jedete na chatu bez elektřiny, maso v síťce u okna moc dlouho nevydrží. Přitom existují metody, které fungují spolehlivě už staletí a nepotřebují ani zásuvku.
Fotografie zavařeného masa
Zdroj: Foto: YouTube / Moje kuchyně Tanja, Sůl, tuk a čas. Osvědčené způsoby konzervace masa bez lednice, které přežily generace hospodyň i válek
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