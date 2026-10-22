Pokud vás trápí kondenzace na oknech, není nic jednoduššího než se jí zbavit pomocí rostlin. Netradiční způsob, který konečně funguje

Nadměrná vlhkost je hlavním faktorem, který způsobuje kondenzaci. Některé pokojové rostliny ale umí vlhkost absorbovat.
Častým problémem hlavně v zimě je kondenzace oken. Ta vzniká, když je v bytě nadměrná vlhkost a teplotní rozdíl mezi vnitřkem a vnějškem domu.
Kondenzace nejen brání výhledům z okna, ale také podporuje plísně. Abyste se této nepříjemnosti zbavili, zkuste použít tyto čtyři pokojové rostliny, které dokážou dům zbavit vlhkosti a kondenzace. Lilie zabraňuje kondenzaci
Mírová lilie je vytrvalá rostlina z čeledi
Araceae. Tato rostlina má velice ráda teplo a vlhko. Svými listy dokáže pohltit vlhkost z místnosti, v níž se nachází. Je proto velice účinná při snižování vlhkosti v celém domě, a tím pádem předcházení problémům z kondenzací. Kromě toho dokáže lilie také vyčistit okolní vzduch od toxinů. Ke správnému růstu potřebuje hodně světla, ale bez přímého slunečního záření.
Tato rostlina potřebuje pravidelnou zálivku, ale je vždy třeba nechat půdu zcela vyschnout. Příliš mnoho vody totiž může způsobit hnilobu kořenů.
Také můžete jednotlivé listy rostliny postříkat. Lilii přesazujte každé dva roky a také ji v období květu vždy přihnojte. Za tuto správnou péči se vám náramně odvděčí. Orchideje také pomáhají
Orchidej je vytrvalá kvetoucí rostlina. Je velice účinná při snižování vlhkosti v domě, protože ji dokáže svými listy zachycovat. Abyste jí dopřáli co nejlepší péči, umístěte ji na světlé místo a
zajistěte, aby byla vystavena částečnému stínu. Orchidej nemá ráda chlad a mráz. Vždy ji držte mimo průvan, ale také daleko od radiátoru, který vysušuje okolní vzduch. Dávejte pozor, abyste v květináči nikdy nenechali stojatou vodu. Fotografie: Depositphotos Kapradiny proti vlhkosti
Kapradina bostonská je stálezelená trvalka. Tato rostlina má velice ráda vlhkost a díky svým listům ji také dokáže zachycovat.
Vyrovnává tak hygrometrii domu, takže zabraňuje kondenzaci vodních par na oknech. Bostonskou kapradinu můžete umístit i do koupelny, tam je totiž vlhkost nejvyšší.
Tato pokojová rostlina je velice nenáročná na péči a je vhodná pro lidi, kterým péče o rostliny nic neříká. Umístěte ji na dobře osvětlené místo a
vyhněte se přímému slunečnímu záření. Kapradina bostonská se bojí mrazu a chladu. Teplota v místnosti by rozhodně neměla být nižší než 12 stupňů. Tuto rostlinu zalévejte, kdykoliv uvidíte, že je půda suchá. A poslední jsou kaktusy
Kaktusy jsou velice oblíbenou rostlinou, protože jsou nenáročné na péči. Jsou to sukulentní rostliny, které dokážou zachycovat a zadržovat vodu ze vzduchu. Nezáleží na tom, jakou odrůdu kaktusu zvolíte,
vždy potřebují pouze malé množství vody. V zimě kaktus nezalévejte vůbec a v ostatních obdobích maximálně jednou týdně. Kaktusy také potřebují silné světlo. Růst kaktusů je velice pomalý, takže je budete muset přesazovat jen zřídka. Fotografie: Depositphotos
Zdroj: Goodhousekeeping
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Pokud vás trápí kondenzace na oknech, není nic jednoduššího než se jí zbavit pomocí rostlin appeared first on BydlímeÚtulně.cz.