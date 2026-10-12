Pokud se vás personalista zeptá na tohle na pohovoru, může za to dostat pokutu klidně 200 000 Kč. Většina Čechů vůbec neví, co se chystá

„A kolik teď berete?“ Tuhle otázku slyšel u pohovoru skoro každý, kdo někdy měnil práci, a většina lidí ji bere jako samozřejmou součást rozhovoru. Kdo zrovna nesleduje, co se projednává ve Sněmovně, snadno přehlédne, že z výběrových řízení má brzy zmizet. Firmu, která se na ni přesto zeptá, to navíc může vyjít pořádně draho.
Otázka na současný plat má být tabu
Vláda poslala poslancům novelu zákoníku práce, podle které se personalista nebude smět vyptávat, kolik uchazeč vydělává ve stávající práci nebo kolik bral v té předchozí. Zákon už dnes říká, že firma smí po zájemci o místo chtít jen údaje přímo související s uzavřením smlouvy, novela ale výslovně dopíše, že informace o mzdě mezi ně nepatří.
Zákaz se vztahuje i na další složky výdělku. Návrh počítá se širším pojmem odměny, takže se personalista nesmí ptát ani třeba na prémie, třináctý plat nebo stravenky od současného zaměstnavatele. Pravidlo bude platit stejně pro zájemce o klasický pracovní poměr jako pro brigádníky na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti.
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Firmy se na plat ptaly hlavně proto, aby odhadly, s jakými požadavky uchazeč přichází. Novela vychází z evropské směrnice o transparentním odměňování. Zákaz otázky na dosavadní výdělek má zabránit tomu, aby nerovnost v platech mezi ženami a muži přecházela s člověkem z jedné práce do další.
Pokuta dopadne na zaměstnavatele
Pokutu by ovšem nezaplatil personalista ze své kapsy. Sankce míří na zaměstnavatele, za kterého pohovor vede, typicky tedy na firmu nebo podnikatele. Vyptávání na dosavadní výdělek má být od 1. ledna 2027 přestupkem podle zákona o inspekci práce a vládní návrh za něj stanoví pokutu až 200 000 Kč. Hlídat to tedy budou inspektoráty práce.
Částka představuje strop, takže skutečná pokuta může vyjít i nižší. Ministerstvo práce v důvodové zprávě vysvětluje, že údaj o mzdě považuje za méně citlivý než dotazy na soukromí uchazeče, a proto za něj navrhuje mírnější horní hranici.
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O penězích se u pohovoru mluvit dál bude. Firma se může zeptat, jakou mzdu si uchazeč představuje, a nabídku smí postavit na tom, kolik se za podobnou práci platí jinde. Když člověk svůj současný výdělek prozradí sám od sebe, zákaz se na takovou situaci nevztahuje.
Přehled situací u pohovoru podle návrhu novely:
Situace u pohovoru Co platí podle návrhu Dotaz, kolik uchazeč vydělává ve stávající práci Zakázáno Dotaz, kolik uchazeč bral v předchozí práci Zakázáno Dotaz například na prémie, třináctý plat nebo stravenky od současného zaměstnavatele Zakázáno Dotaz, jakou mzdu si uchazeč představuje Povoleno Nabídka postavená na tom, kolik se za podobnou práci platí jinde Povoleno Uchazeč svůj současný výdělek prozradí sám od sebe Zákaz se nevztahuje
Celou řadu otázek přitom zákon zapovídá už teď. Při výběru zaměstnanců se firma podle zákona o zaměstnanosti nesmí vyptávat například na:
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Otázku na dosavadní plat dnešní zákony výslovně nejmenují. Novela ji do zákoníku práce dopíše jako samostatný zákaz.
Kolik vám nabízejí, se dozvíte před podpisem
Změna funguje i opačným směrem. Zaměstnavatel bude muset uchazeči prokazatelně sdělit, jakou nejnižší mzdu a jaká další plnění by na pozici dostal, a to nejpozději předtím, než spolu uzavřou smlouvu. Povinnost uvádět mzdu přímo v inzerátu zavedena nebude, firma to ale udělat může a vůči uchazečům, kteří se přihlásí na inzerát, tím povinnost splní.
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Slovo „prokazatelně“ znamená, že firma musí umět doložit, že vám údaj předala, takže počítejte spíš s písemnou formou, například s nabídkou poslanou e-mailem. Až nová pravidla začnou platit a někdo se vás přesto zeptá na současný plat, můžete klidně odpovědět tím, kolik byste chtěli vydělávat.
Pokud vás tento obsah zaujal, přečtěte si také Byla vyhlášena nejméně obvyklá jména, která Češi dávají miminkům. Některá stojí za to. Podle návrhu bude firma muset uchazeči prokazatelně sdělit nejnižší nabízenou mzdu ještě před podpisem smlouvy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Odkdy to má platit
Vláda novelu už schválila a předložila ji Sněmovně. Návrh počítá s tím, že zákaz otázky na mzdu i pokuta začnou platit od 1. ledna 2027.
Zákonem se ale text stane až poté, co ho schválí poslanci a senátoři a podepíše prezident, takže se během projednávání může ještě měnit.
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Zdroje: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=10&ct=300&ct1=0, https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-vetsi-transparentnost-odmenovani-zamestnanci-ziskaji-lepsi-pristup-k-informacim, https://www.businessinfo.cz/clanky/novela-zakoniku-firmy-museji-sdelit-vysi-platu-pred-uzavrenim-smlouvy-ale-ne-v-inzeratu/, https://www.finance.cz/clanky/rovnost-odmenovani-zamestnancu-uz-ma-pravni-podobu-prvni-zmeny-nas-cekaji-uz-v-roce-2027-a-nebudou-male/, https://www.podnikatel.cz/clanky/navrh-novely-zakoniku-prace-meni-pravidla-naboru-uchazecu-o-zamestnani/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435, https://www.e15.cz/finexpert/prace-a-mzda/chysta-se-zakaz-jedne-z-nejbeznejsich-otazek-na-pohovorech-firmam-za-ni-ma-hrozit-pokuta-az-200-tisic-1436307