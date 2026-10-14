Pokud najdete na másle toto, nekupujte ho. S poctivým výrobkem nemá nic společného

Dvě kostky, jedno stříbrné balení
Chladicí box v supermarketu nabízí různé produkty zabalené v zářivém stříbrném obalu. Leží těsně vedle sebe, jako by patřily do jedné rodiny. Jenže stejný obal ještě neznamená stejný obsah.
Výrobci k tomu často přidávají kresby venkovských idylek, pažitku nebo krávy. Na první pohled to působí jako poctivý mlékárenský výrobek. Na první pohled.
Dvě stejně vypadající kostky, dva odlišné světy
Vezměme dvě kostky, které vypadají podobně. Kostka A má na přední straně název „Jihočeské AB“ a vyobrazení krávy. Je o 30 % levnější než okolní výrobky.
Teprve zadní strana prozradí, že jde o roztíratelný směsný tuk: 78 % tuku, z toho 47 % mléčného a 31 % rostlinného, palmového a palmojádrového. Tato kostka právně ani fakticky není máslo.
Kostka B nese výslovný název „Čerstvé máslo“ nebo „Máslo“. Ve složení je jen smetana nebo mléčný tuk, nejméně 82 %. Neobsahuje žádné rostlinné náhražky.
Co musí splnit pravé máslo
Pravidla vycházejí z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, české vyhlášky č. 397/2016 Sb. a České cechovní normy 2016-03-22-0144. Máslo musí obsahovat výhradně mléčný tuk v rozmezí 80 až 90 %, český standard je 82 %.
Voda smí tvořit nejvýše 16 % a netučná mléčná sušina nejvýše 2 %. Rostlinný tuk, zahušťovadla ani škroby se do másla dostat nesmějí.
Zákon rozlišuje i trvanlivost. Čerstvé máslo se prodává do 20 dnů od výroby. Stolní máslo se skladuje zmrazené při −18 °C až 24 měsíců a po rozmrazení musí být tato skutečnost uvedena na obalu.
Směsné tuky, třeba Creme Bonjour nebo zmíněné Jihočeské AB, kombinují 10 až 80 % mléčného tuku s tuky rostlinnými či jinými živočišnými. Název „máslo“ nést nesmějí.
Pomazánkové máslo: mýtus o zákazu
Léta se opakuje, že Evropská unie zakázala oblíbenou českou pomazánku. Skutečnost je jiná. Nikdy nezakázala výrobek ani jeho recepturu.
Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-37/11 z 18. října 2012 zakázal jen slovo „máslo“ v názvu, protože výrobek nesplňoval unijní definici minimálně 80 % mléčného tuku.
Pomazánka se dál legálně vyrábí jako Tradiční pomazánkové. Základ tvoří zakysaná smetana, sušené mléko, podmáslí nebo syrovátka. Mléčného tuku má 31 až 36 %, sušina tvoří nejméně 42 %. Vyrábí se vysokotlakou homogenizací, prokysáním a termizací.
Trik s číslem 82 % a jak se mu vyhnout
Výrobci směsných tuků a margarínů často dávají na přední stranu obalu velké číslo „82 %“. Nejde ale o podíl mléčného tuku. Je to celkový podíl tuku, který z větší části tvoří palmový, řepkový či slunečnicový olej.
Slova jako „Máslo“ nebo kresby krav u rostlinných tuků posuzuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce z hlediska klamání spotřebitele podle nařízení EU č. 1169/2011.
Pro nakupujícího tak zůstává jediným spolehlivým vodítkem přesný název kategorie a složení na zadní straně obalu.
Zdroje článku: kondice.cz, ferpotravina.cz, ireceptar.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková