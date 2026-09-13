Pokud máte rádi Písecký dort, zkuste malinové řezy na plech – jsou ještě lepší a zvládne je připravit i začátečník

Znáte ten pocit, když dostanete chuť na lehký, šťavnatý moučník, který skvěle vypadá na talíři a doslova se rozplývá na jazyku? Malinové řezy s krémem a rubínovým želé představují naprostou klasiku ovocného pečení. V tomto osvěžujícím dezertu se potkává nadýchaný piškotový korpus, sametový smetanový krém s malinovým pyré a zářivá vrstva celých malin zalitých průsvitným želé. Výsledkem je elegantní Zákusek, který potěší rodinu u nedělní kávy i vzácnou návštěvu na oslavě.
Spojení jemného piškotu, šlehačky a ovocného želé má své kořeny v rakousko-uherské cukrářské tradici, kde se s gelovými vrstvami a čerstvým ovocem pracovalo pro docílení luxusního vzhledu. Hlavní trik tohoto receptu tkví v přípravě samotného krému a vrchního želé. Vychlazená smetana vyšlehaná s trochou malinového želé si udrží perfektní nadýchanost a pevnost, aniž by krém působil těžce nebo mastně. Klíčem k úspěchu je také trpělivost – vrchní malinové želé se musí nechat mírně zchladnout a lehce zhoustnout, aby po nalití na čerstvé maliny nerozpustilo spodní smetanovou vrstvu.
Největší předností těchto řezů je jejich lehká stravitelnost a úžasný vizuální efekt. Čerstvé maliny zalité zářivým želé vytvářejí na řezu krásný kontrast ke bělostně-růžovému krému a zlatavému piškotu. Hodí se jako ideální osvěžující tečka po sytém obědě i pro horké letní dny.
S ingrediencemi si můžete snadno pohrát. Pokud nemáte po ruce maliny, stejně skvěle fungují čerstvé borůvky, jahody nebo lesní směs. Smetanový krém lze zjemnit trochou mascarpone či jemného tvarohu. Místo klasického želé můžete použít ovocnou šťávu zpevněnou plátkovou želatinou a korpus před nanesením krému zlehka potkat malinovou marmeládou či pokapat kapkou ovocného likéru.
Oddělte bílky od žloutků. Bílky se špetkou soli vyšlehejte do tuhého sněhu a postupně přidávejte cukr. Šlehejte, dokud nebude sníh pevný a lesklý.
Do sněhu postupně zašlehejte žloutky. Přidávejte je po jednom a směs vždy krátce promíchejte. Nakonec už jen zlehka vmíchejte prosátou mouku s práškem do pečiva.
Těsto rozetřete do formy o rozměrech 20 × 30 cm vyložené pečicím papírem. Vložte ho do trouby předehřáté na 180 °C. Pečte 15–20 minut, potom piškot vyjměte a nechte úplně vychladnout.
Maliny rozmixujte do hladkého pyré. Pokud vám vadí malinová semínka, můžete pyré propasírovat přes jemné síto. Připravte si také malinové želé, které rozpusťte ve 150 ml horké vody a nechte vychladnout.
Vychlazenou smetanu vyšlehejte s moučkovým cukrem do tuha. Za stálého šlehání postupně přidávejte malinové pyré a vychladlé želé. Krém šlehejte jen krátce, dokud se vše nespojí a nevznikne hladká směs.
Malinový krém rovnoměrně rozetřete na vychladlý piškot. Povrch uhlaďte a formu vložte do lednice. Nechte krém dostatečně ztuhnout, než budete pokračovat další vrstvou.
Připravte vrchní želé. Obě balení malinového želé rozpusťte v 700 ml horké vody a nechte ho vychladnout. Želé musí být vlažné a začít lehce houstnout, aby nerozpustilo krémovou vrstvu.
Na ztuhlý krém rovnoměrně rozložte omyté a osušené maliny. Opatrně je zalijte připraveným želé. Formu vraťte do lednice a nechte moučník 3–4 hodiny chladit, dokud želé úplně neztuhne.
Ztuhlé malinové řezy nakrájejte ostrým nožem na jednotlivé porce. Podávejte dobře vychlazené. Uchovávejte je v lednici, aby krém i želé zůstaly pevné.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová