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Pojistěte si bohatou úrodu malin pro příští rok: nezapomeňte je zamulčovat

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Maliníky patří mezi poměrně nenáročné a oblíbené keře našich zahrad. Pokud jim věnujete teď na podzim alespoň trochu péče, můžete se v příštím roce těšit na bohatou sklizeň chutných plodů. A v čem celé tajemství spočívá? Je to mulčování, které pomáhá zadržovat vlhkost, regulovat teplotu a dodává půdě cenné živiny.
Maliny

Maliny

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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