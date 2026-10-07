Pohlreich tomu říkal manželský trojúhelník v akci. Majitelka restaurace vaří s exmanželem a jeho novou přítelkyní

Když štáb pořadu Ano, šéfe! dorazil do Bíliny, čekal standardní scénář: vyčerpaný kuchař, ztrátový podnik, špatně nastavené menu. Dostal všechno z toho, a k tomu bonus v podobě rodinné konstelace, jakou devátá řada dosud nezažila. Za barem stojí Míša, majitelka. V kuchyni se u plotny otáčí její exmanžel Roman. A vedle něj krájí zeleninu Kateřina, Romanova současná partnerka. Mezi patry pendluje Jonáš, syn Míši a Romana. Čtyři lidé, dva bývalé snubní prsteny, jeden provoz. Pohlreich to při prvním průzkumu shrnul po svém: manželský trojúhelník v akci.
Proč exmanžel skončil zpátky v kuchyni své bývalé ženy
Příběh nezačal u kamer. Míša a Roman se rozvedli podle jejích slov „fakt dávno“, důvod veřejně nikdy neupřesnili. Roman si po rozvodu otevřel vlastní podnik, jenže ten přestal vynášet. Míša mezitím marně sháněla schopného kuchaře do Bašty, do které investovala kolem patnácti milionů korun. Řešení se nabídlo samo: Roman uměl vařit, potřeboval práci, a s ním přišla i Kateřina.
Míša pro eXtra.cz zdůraznila, že Roman s Kateřinou se dali dohromady až dlouho po rozvodu, žádné přebírání partnera přes práh. „Žárlivost mezi námi nikdy nebyla,“ tvrdí majitelka. Kateřině prý od začátku fandila. Pragmatismus převážil nad emocemi: dva šikovní lidé v kuchyni za cenu jedné nekonvenční domluvy.
Zátěžový test odhalil chaos i sílu neobvyklého týmu
Pohlreich ovšem nerozdával komplimenty hned. Při zátěžovém testu se provoz Bašty sesypal jako domeček z karet. Hosté čekali na jídlo i tři hodiny, organizace kulhala, nabídka byla široká a Roman vykazoval známky vyhoření. Během natáčení navíc propukla výrazná hádka, kamery zachytily, jak si Kateřina s Míšou vjely do vlasů. Harmonii tedy nelze popisovat jako bezchybnou idylku. Spíš jako křehkou rovnováhu, která občas zakolísá, ale nespadne.
Klíčový zlom přišel při návratové části dílu. Pohlreich ochutnával králičí stehýnko se zelím, bůčkem a knedlíkem a prohlásil: „Tohle je jak od mámy.“ Když zjistil, že pokrm připravila právě Kateřina, ocenil oba kuchaře najednou. Baště udělil dvě hvězdy, v kontextu deváté řady nadprůměrný výsledek. Pro srovnání: U Zlatého buřtu dostal jednu hvězdu a řešil personální rozpad, Trilobit hvězdu nezískal vůbec, Malý Janek obdržel jednu a později čelil aféře se záběry z kuchyně, Hamrovka si odnesla rovněž jedinou.
Co se změnilo půl roku po Pohlreichově zásahu
Redakce eXtra.cz navštívila Baštu zhruba půl roku po natáčení a potvrdila, že sestava drží pohromadě. Roman s Kateřinou v kuchyni zůstali, Míša řídí provoz, Jonáš obsluhuje. Čtyři konkrétní změny, které Pohlreich prosadil, fungují dodnes:
- Zúžená nabídka – místo desítek položek přehledný stálý lístek postavený na české hospodské kuchyni.
- Princip „z jednoho základu víc jídel“ – úspornější práce se surovinami, méně odpadu.
- Lepší plánování směn – Roman má víc volna, riziko vyhoření kleslo.
- Nová prezentace – kvalitnější fotky jídel, upravený vizuál podniku.
Míša pro eXtra.cz uvedla, že před natáčením restaurace ztrácela zhruba sto tisíc korun měsíčně. Po změnách prý „v mínusu určitě už není“. K obratu přispělo i otevření čtyř moderních dvoulůžkových pokojů, které z Bašty udělaly penzion s celodenní kuchyní.
Kolik zaplatíte a co objednat při návštěvě Bašty
Cenová hladina odpovídá regionální hospodě se solidní úrovní. Smažený sýr stojí 170 Kč, řízek 199 Kč, kuřecí steak 205 Kč, losos 220 Kč. Kdo chce experimentovat, sáhne po burgerech (249-389 Kč) nebo hovězích žebrech za 329 Kč. Steaky vyjdou na 449 Kč. Celý aktuální jídelní lístek je dostupný na webu restaurace.
Pohlreich při návratové návštěvě doporučoval vsadit na „dobrou domácí gruntovní kuchyň“, králíka, guláš, klasiku. Redakce eXtra.cz při vlastní ochutnávce nejvíc vyzdvihla hovězí guláš. Podle nás dává smysl objednat právě to, co trojúhelníkový tým zvládá nejlépe: tradiční česká jídla, kde suroviny mluví samy za sebe a kuchař nepotřebuje nic předstírat.
Trojúhelník jako krizový model, který překvapivě obstál
Devátá řada Ano, šéfe! přinesla řadu provozních katastrof. Bašta mezi nimi vyčnívá paradoxem: personálně nejkomplikovanější podnik dopadl nejlépe. Dvě hvězdy od Pohlreicha, funkční kontrola po půl roce, stabilizované hospodaření. Vztahová geometrie, která na papíře vypadá jako recept na katastrofu, se v praxi proměnila v dělbu práce postavenou na vzájemné znalosti a pragmatismu.
Restaurace Bašta sídlí na adrese Komenského 115 v Bílině, otevřeno má denně. Kdo přijede z větší dálky, může přespat přímo v penzionu, a ráno si nechat od exmanželského týmu připravit snídani.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová