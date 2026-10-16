Pohádka o princezně Emě, která dostala k narozeninám klíč, jenž dokázal otevřít každé dveřePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pohádka o princezně Emě, která dostala k narozeninám klíč, jenž dokázal otevřít každé dveře
Článek byl publikován 16.10.2026 15:05
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Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...Všechny články tohoto autora →
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