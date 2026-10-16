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Pohádka o princezně Emě, která dostala k narozeninám klíč, jenž dokázal otevřít každé dveře

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Princezna Ema dostala k desátým narozeninám šperky, šaty, knihy a dort vysoký skoro jako ona. Od babičky dostala obyčejný železný klíč. „Děkuji,“ řekla slušně. Babička se usmála. „Není obyčejný. Otevře každé dveře.“
Pohádka o princezně Emě, která dostala k narozeninám klíč, jenž dokázal otevřít každé dveře

Pohádka o princezně Emě, která dostala k narozeninám klíč, jenž dokázal otevřít každé dveře

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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