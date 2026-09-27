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Pogačar v Montrealu chybí a jeho parťák už ukazuje na nástupce. Má všechny jeho kvality

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„Paul mi připomíná Tadeje. Když spolu vyjedeme, úplně nás zničí,“ řekl Pavel Sivakov, který normálně pracuje pro nejlepšího cyklistu světa. Na mistrovství světa v Montrealu ale jezdí pro francouzského mladíka, který se v neděli chystá na duhový dres.
Pogačar v Montrealu chybí a jeho parťák už ukazuje na nástupce. Má všechny jeho kvality

Pogačar v Montrealu chybí a jeho parťák už ukazuje na nástupce. Má všechny jeho kvality

Zdroj: Le Tour de France
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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