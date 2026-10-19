Podzimní zlato ginka umí trumfnout i jiné stromy. Pět dřevin, které rozpálí zahradu, seženete už od 495 Kč

Ve slovinském arboretu Volčji Potok vysvětlují podzimní barvy jednoduše. Jakmile se zkracují dny a ochlazují noci, strom rozkládá zelený chlorofyl. Tím vyniknou žluté xantofyly a oranžové karotenoidy, které měl v listech celé léto. Červenou přidávají antokyany a jejich tvorbu podporují chladné noci. Nejbohatší paletu proto přináší suché babí léto, které se protáhne hluboko do října. V takovém roce tam parócie perská na začátku října nejdřív zrůžoví, potom přejde do šarlatu a o týden později plane celá koruna.
Ginkgo snese smog i vedro. Zradit vás může pohlaví a šířka 12 metrů
Ginkgo patří k živoucím fosiliím, jeho příbuzní rostli už v době dinosaurů. Vějířovité listy se na podzim vybarví do sytého zlata a zeleň z nich mizí postupně od okraje směrem k řapíku. Opadají obvykle během několika dní, takže pod stromem zůstane souvislá žlutá plocha. Tak čistý jednobarevný efekt žádná další dřevina z tohoto výběru nenabídne.
Jako zahradní strom je ginkgo nenáročné. Zvládne sucho, horko i znečištěný městský vzduch a stačí mu slunné až polostinné stanoviště s propustnou půdou. Potíž je v rozměrech: základní druh dorůstá 15 až 24 metrů a do šířky až 12 metrů. Pro běžnou parcelu je to příliš, proto dává smysl sloupovitý kultivar „Fastigiata“, který Starkl prodává za 219 Kč v devíticentimetrovém kontejneru.
Při nákupu hledejte roubované samčí stromy. Samičí jedinci tvoří semena s dužninou, která nepříjemně páchne a znečišťuje chodníky.
Kterou dřevinu severokarolínská univerzita řadí mezi nedoceněné
Parócie perská jde na podzim opačnou cestou než ginkgo. Na jedné rostlině se potkává žlutá, oranžová a vínová, často i na sousedních větvích. Severokarolínská státní univerzita (NC State) ji výslovně uvádí mezi „nedoceněnými“ dřevinami. Netrápí ji vážné choroby ani škůdci a zdobí i mimo podzim. V dospělosti se jí kůra odlupuje do mozaiky zelených, bílých a hnědavých skvrn a koncem zimy kvete drobnými květy s rudými tyčinkami.
Dorůstá 4,5 až 9 metrů, takže se vejde i do střední zahrady, a dá se vést také jako nižší vícekmenný keř. Český prodejce uvádí mrazuvzdornost zhruba do minus 26 až minus 29 °C, což pokrývá prakticky celé Česko. Zahradnictví FLOS ji nabízí od 699 Kč za rostlinu vysokou 100 až 125 centimetrů.
Ambroň západní má lesklé listy, které na první pohled připomínají javor, tvarem ale spíš pěticípou hvězdu. Na podzim přecházejí do červené, purpurové, žluté a oranžové a vybarvení na stromě vydrží nápadně dlouho. Základní druh dorůstá 18 až 30 metrů a na půdu je vybíravý: chce neutrální až kyselou, vlhkou a přitom propustnou. Na vápenitém podloží trpí chlorózou, tedy žloutnutím listů z nedostatku živin, a kulovitá ostnitá plodenství znepříjemní trávník i terasu. Sázet ji doporučují na jaře, protože se kořeny po přesazení vzpamatovávají několik měsíců. Kompaktní kulovitý kultivar „Gum Ball“ stojí u FLOS 6 590 Kč, větší strom základního druhu 4 990 Kč. Do menší zahrady se ten příplatek vyplatí, protože strom vysoký až 30 metrů se do ní nevejde.
Japonský javor seženete od 495 Kč, vzrostlý strom stojí přes šestnáct tisíc
Japonský javor se podle kultivaru barví do žluté, bronzové, purpurové nebo ohnivě červené. Obvykle nepřesáhne 7,5 metru, a díky tomu je nejbezpečnější volbou pro předzahrádku, atrium nebo menší zahradu. Výměnou za to potřebuje rozptýlený stín, rovnoměrně vlhkou půdu a úkryt před vysušujícím větrem, poledním úpalem i pozdními mrazy. Ceny se liší dramaticky. „Osakazuki“ s mimořádně sytým šarlatem nabízí FLOS od 495 Kč, vzrostlý „Bloodgood“ za 16 990 Kč. Mezi nimi stojí třeba „Sango Kaku“, který zaujme korálově červenou kůrou.
Liliovník tulipánokvětý předvádí dvě představení za rok. V červnu kvete zelenožlutými květy ve tvaru tulipánu s oranžovou kresbou, v říjnu listy zezlátnou. Ty mají zvláštní tvar, jako by jim někdo ustřihl špičku. Český prodejce uvádí výšku 25 až 30 metrů a v ideálních podmínkách v Severní Americe dorůstá až k šedesáti. K tomu chce plné slunce a hlubokou vlhkou půdu, zatímco horko, sucho a zhutněná zem mu nesvědčí. Na běžnou zahradu se proto nehodí, jeho místo je na velkém pozemku, u chalupy nebo na okraji louky. Větší stromy stojí u FLOS kolem 4 990 Kč.
Pátou dřevinou je ruj vlasatá, kterou slovinské arboretum uvádí ve svém podzimním průvodci. Roste jako keř nebo nízký stromek o výšce několika metrů, snáší sucho i chudé půdy a na podzim se zbarví do oranžové a karmínové.
Kde v Česku uvidíte dospělé exempláře dřív, než utratíte tisíce
Botanická zahrada hl. m. Prahy v Troji pěstuje sbírku kultivarů a forem ginka a statný liliovník. V expozici Japonské mlžné lesy má kolekci japonských javorů. Arboretum FLD ČZU v Kostelci nad Černými lesy ukazuje ve své podzimní galerii japonské javory, ambroň i parócii, což dokládá, že se těmto dřevinám v českém klimatu daří. Na návštěvu je obvykle nejlepší říjen a začátek listopadu 2026, přesný vrchol vybarvení ale určí počasí a region.
Pro výsadbu připadají v úvahu dvě období, podzim 2026 a jaro 2027. U ambroně je lepší jarní termín. Kontejnerované rostliny lze sázet po většinu sezony, pokud se pravidelně zalévají, chladnější měsíce jim však usnadní zakořenění. Výrazný solitér z nich bude až za několik let, až se rozroste koruna. Větší sazenice se obvykle vybarví už první podzim po výsadbě.