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Podzimní zlato ginka umí trumfnout i jiné stromy. Pět dřevin, které rozpálí zahradu, seženete už od 495 Kč

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Ginkgo na podzim zbarví celou korunu do jediného odstínu zlata a pod sebou nechá souvislý žlutý koberec. Stejně výraznou podívanou umí připravit i dřeviny, o kterých se v českých zahradách mluví mnohem méně. Při výběru rozhoduje hlavně to, kolik místa jim můžete dát.
Podzimní zlato ginka umí trumfnout i jiné stromy. Pět dřevin, které rozpálí zahradu, seženete už od 495 Kč

Podzimní zlato ginka umí trumfnout i jiné stromy. Pět dřevin, které rozpálí zahradu, seženete už od 495 Kč

Zdroj: Foto: Photo (c)2007 Derek Ramsey (Ram-Man) - licence GFDL 1.2
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 18:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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Centrum Extra: Zahrada
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