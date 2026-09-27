Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Podzimní sasanky kvetou, když už ostatní trvalky dávno vzdaly. Tři druhy, které záhon promění v růžový oblak až do října

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V Průhonickém parku se sasanky dostávají do kalendáře kvetení právě v srpnu a září, přesně ve chvíli, kdy většina letních trvalek dožívá.
Podzimní sasanka začíná kvést ve chvíli, kdy už to většina ostatních rostlin vzdává

Podzimní sasanka začíná kvést ve chvíli, kdy už to většina ostatních rostlin vzdává

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Silviakaka je koláč, který Švédové milují víc než skořicové šneky. Těsto je jen z vody a mouky, ale chutná královsky
Silviakaka je koláč, který Švédové milují víc než skořicové šneky. Těsto je jen z vody a mouky, ale chutná královsky
Keř s fialovými perlami, které vydrží na větvích až do zimy. Jako sirotkovi se mu ale na zahradě dařit nebude
Keř s fialovými perlami, které vydrží na větvích až do zimy. Jako sirotkovi se mu ale na zahradě dařit nebude

Krásnoplodka dokáže proměnit zahradu v září, kdy většina keřů už svůj dekorativní potenciál vyčerpala,...

Narcisy, hyacinty i kosatce: 20 běžných zahradních květin, které mohou otrávit děti i psy. Většina Čechů je sází bez tušení
Narcisy, hyacinty i kosatce: 20 běžných zahradních květin, které mohou otrávit děti i psy. Většina Čechů je sází bez tušení

Zahrada plná květů potěší oko i duši. Mnohé z těchto krásných rostlin však skrývají nebezpečné tajemství:...

Nechutnou trávu jsme na podzim prohnali jedním nástrojem a na jaře vyrostl koberec tak hustý, že soused nevěřil vlastním očím
Nechutnou trávu jsme na podzim prohnali jedním nástrojem a na jaře vyrostl koberec tak hustý, že soused nevěřil vlastním očím

Po horoucím létě prahne trávník v zahradě po vaší péči. Chcete-li se příští rok těšit ze svěže zeleného...

Řízek hortenzie zapíchněte do rozmačkaného banánu a zasypte zeminou. Za pár týdnů se vám ukáží kořeny, které byste nečekali
Řízek hortenzie zapíchněte do rozmačkaného banánu a zasypte zeminou. Za pár týdnů se vám ukáží kořeny, které byste nečekali

Neutrácejte za drahé sazeničky hortenzií v obchodech a místo toho se naučte své oblíbené kousky rozmnožit...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.