Podzimní sasanky kvetou, když už ostatní trvalky dávno vzdaly. Tři druhy, které záhon promění v růžový oblak až do října

Kdo někdy procházel záhonem na přelomu léta a podzimu, zná ten zvláštní útlum: denivky odkvetly, echinacey ztrácejí barvu, rudbekie se naklánějí pod tíhou semen. A právě do téhle mezery vstupují podzimní sasanky. Tenké, ale překvapivě pevné stonky vynesou miskovité květy do výšky padesáti centimetrů až metru a půl, a pokud jich zasadíte dost, záhon se probudí znovu. Růžové nebo bílé korunky se ve skupinách opticky slévají do vzdušné, lehké hmoty, efekt, který zahradníci z britské
Royal Horticultural Society popisují jako hvězdu pozdního léta a podzimu. Kvetení přitom trvá od srpna až do prvních tuhých mrazů. Tři druhy, jedno jméno, a zásadní rozdíly pro váš záhon
Pod obchodním označením „japonská sasanka“ se v českých zahradnictvích skrývá hned trojice příbuzných rostlin. Botanicky přesně jde o sasanku hupejskou (
Anemone hupehensis), sasanku plstnatou ( Anemone tomentosa) a sasanku japonskou v úzkém slova smyslu. U té poslední stojí za zmínku taxonomický detail: databáze Kew Plants of the World Online ji dnes vede pod přijatým jménem Eriocapitella japonica, tradiční Anemone japonica je synonymum. V praxi to na pěstování nic nemění, ale vysvětluje to, proč se v katalozích občas setkáte s odlišným latinským názvem.
Pro běžnou českou zahradu se jednotlivé druhy liší hlavně ve dvou parametrech, výšce a tendenci k rozpínání:
Sasanka hupejská dorůstá kolem jednoho metru, má široký sortiment kultivarů a v českém maloobchodu patří k nejdostupnějším. Pozor ale na její výběžkatý habitus: rozrůstá se podzemními výběžky a časem zabere víc místa, než jste jí vyměřili. Sasanka plstnatá je mohutná, často přesahuje metr dvacet. Roste spíš trsovitě, takže sousední trvalky tolik neohrožuje. Hodí se do prostornějších záhonů a na pozadí kompozice. Sasanka japonská (v širším obchodním smyslu) zahrnuje řadu hybridů a kultivarů obou předchozích druhů. Při nákupu se proto vyplatí číst popis konkrétní odrůdy, ne spoléhat na obecné jméno na visačce.
Podle nás je pro většinu českých zahrad nejuniverzálnější volbou hupejská sasanka a její kultivary: snadno se shání, dorůstá rozumné výšky a nabízí širokou paletu odstínů od světle růžové po sytě karmínovou.
Proč kvetou tak pozdě a jak z toho vytěžit maximum
Zatímco jarní cibuloviny reagují na prodlužující se den a letní trvalky na vrcholné teplo, podzimní sasanky potřebují dlouhou vegetativní fázi. Celé jaro a léto budují mohutnou listovou hmotu, teprve zkracující se dny a chladnější noci spustí nasazování poupat. Výsledek? Květy se objeví v momentě, kdy zbytek záhonu ztrácí dech.
Klíč k onomu „růžovému oblaku“ spočívá v množství. Osamělý trs působí jemně, elegantně, ale nenápadně. Teprve opakovaná výsadba (pět, deset, patnáct kusů ve střední až zadní části záhonu) vytvoří plochu, kde se jednotlivé květy vizuálně propojí. Stonky se kolébají ve větru, korunky se překrývají a celek připomíná průsvitnou clonu zavěšenou nad tmavě zeleným listovím.
Bonus navíc: podzimní sasanky lákají opylovače v období, kdy jiných zdrojů nektaru ubývá. Včely i čmeláci je vyhledávají, takže záhon ožívá pohybem i bzukotem.
Stanoviště a výsadba: kde sasanky prospívají a kde strádají
RHS řadí japonské sasanky mezi nenáročné trvalky s minimální údržbou, ovšem za předpokladu, že trefíte správné místo. Ideální stanoviště splňuje tři podmínky:
Humózní, vlhčí půda, která ale v zimě nestojí ve vodě. Těžký jíl bez drenáže dokáže zlikvidovat i zakořeněný trs. Polostín až světlý stín. Plné slunce sasanky snesou, pokud půda nevysychá. Hluboký stín naopak omezí kvetení. Dostatek prostoru. Zvlášť u hupejské sasanky počítejte s tím, že se během dvou tří let rozšíří na dvojnásobek původní plochy.
Vysazovat můžete na jaře i na podzim. Pro české podmínky je nejbezpečnější podzimní okno od konce srpna do poloviny září, kdy je půda ještě teplá a obvykle dostatečně vlhká. Čerstvě zasazené rostliny ocení lehký mulč na zimu: chrání kořeny před střídáním mrazu a tání víc než před samotným chladem. Mrazuvzdornost celé skupiny je vynikající; RHS udává stupeň H7, české zahradnictví Studenec u kultivaru ‚Whirlwind‘ deklaruje odolnost do −25 °C.
Plný efekt očekávejte až od druhého, spíš třetího roku. V první sezoně rostlina investuje energii do kořenového systému a často nekvete vůbec, nebo jen spoře. Trpělivost se ale vyplatí: zabydlený trs pak spolehlivě kvete dekádu za dekádou.
Jak zkrotit rozpínavost a kde sasanky na podzim 2026 seženete
Největší starost zkušených zahradníků nepředstavuje mráz ani škůdci, ale nekontrolované šíření. Hupejská sasanka vysílá podzemní výběžky a z každého ponechaného kořenového zbytku dokáže vyrašit nová rostlina. Prevence začíná už při výsadbě: umístěte ji tam, kde vám rozrůstání nevadí, případně záhon ohraničte zapuštěným obrubníkem do hloubky alespoň třiceti centimetrů. U zavedených trsů pomáhá pravidelné odebírání okrajových částí na jaře.
Co se dostupnosti v českém prodeji týče, podzim 2026 nabízí solidní výběr:
Prodejce Nabídka Poznámka Zahradnictví Eden ‚September Charm‘, skladem přes 50 ks Kvetení VIII–X Zahradnictví Studenec Více kultivarů včetně ‚Whirlwind‘ Deklarovaná mrazuvzdornost −25 °C Hornbach Hupejská sasanka Běžný hobby retail Lukon Aktivní podzimní katalog 2026 Širší nabídka sasanek
Ceny se u kontejnerovaných rostlin pohybují řádově v desítkách korun za kus, takže i hromadná výsadba patnácti kusů vyjde na částku srovnatelnou s jedním větším keřem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková