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Podzimní rytí zahrady rozhoduje o příští úrodě. Dokonale urovnaný záhon se totiž přes zimu změní v udusaný beton bez kyslíku

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Podzimní rytí záhonů není pouhá tradice, ale zásadní krok pro úrodnost půdy v příštím roce. Zjistěte, proč hroudy nerozbíjet hráběmi, jak mráz ničí škůdce a kdy je lepší rýč vůbec nevytahovat.
Rytí zeleninového záhonu rýčem a obracení půdy před zimou.

Rytí zeleninového záhonu rýčem a obracení půdy před zimou.

Zdroj: James Mann / Wikimedia CC 2.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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