Podzimní rovnodennost se blíží, tajemný čas sblížit se se svými předky přichází

Podzimní rovnodennost se blíží, tajemný čas sblížit se se svými předky přicházíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pardubická univerzita přivítala v pondělí nový akademický rok s více než 7500 studujícími. Z tohoto počtu...
Třetí výrobní blok Jaderné elektrárny Dukovany dodává od neděle opět elektřinu do přenosové soustavy. První...
Platnost řidičského průkazu kontroluje řada lidí jen jednou za mnoho let – při jeho výměně. Letos se to ale...
Moravskoslezská policie sdělila podezření třem mužům ve věku 19 až 23 let v souvislosti s napadením...
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