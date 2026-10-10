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Podzimní řez může levanduli i šalvěj zahubit. Plamenku a monardu po mrazech střihejte, na stoncích přezimují choroby

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Kdo na podzim projde celý záhon s nůžkami, může na jaře počítat ztráty. Jestli trvalku stříhat hned, nebo ji nechat do jara, se pozná podle stonku a listů, se kterými vstupuje do zimy. Správný termín pro řez se dá odvodit z mrazových dat ČHMÚ.
Podzimní řez může levanduli i šalvěj zahubit. Plamenku a monardu po mrazech střihejte, na stoncích přezimují choroby

Podzimní řez může levanduli i šalvěj zahubit. Plamenku a monardu po mrazech střihejte, na stoncích přezimují choroby

Zdroj: Foto: Berta Luca - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 23:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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