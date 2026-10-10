Podzimní řez může levanduli i šalvěj zahubit. Plamenku a monardu po mrazech střihejte, na stoncích přezimují choroby

Rozlišovací znaky jsou tři a poznáte je na první pohled. Rostlina s dřevnatou bází nebo s listy, které drží přes zimu, si do chladu nese vlastní nadzemní strukturu, a řez u ní proto patří až na jaro. Trvalka, jejíž měkký stonek po mrazu celý zhnědne a polehne, se každý rok obnovuje z kořenové koruny. Tu můžete po prvním tuhém mrazu seříznout a nad zemí nechat strniště asi 10 až 12 cm, které chrání bázi. Třetí skupinu tvoří rostliny s viditelnou chorobou, tedy s padlím, černáním nebo slepenými napadenými listy. Ty se čistí bez ohledu na druh a zbytky patří ze záhonu pryč, nejlépe do komunálního odpadu, protože nemocná hmota ponechaná na místě zvyšuje tlak patogenů v příští sezoně.
Řez do starého dřeva bere levanduli místo, odkud ještě obrůstá
Levandule si ve spodní části keříku vytváří zdřevnatělou kostru. Podle britské Královské zahradnické společnosti (RHS) z ní nové výhony nasazuje jen neochotně a obnovuje se hlavně ze zelené zóny nad starým dřevem. Kdo ji na podzim zkrátí až pod tuto hranici, odstraní přesně tu část, ze které by na jaře obrostla.
Do toho vstupuje čas. Řezné rány se před zimou nestihnou zahojit, odkryté partie namrzají a nasakují vlhkost. Na jaře pak místo pupenů zůstane suchá, mrtvá koruna. Lehké zastřižení odkvetlých klasů v létě rostlinu neohrozí, hluboký řez těsně před mrazivými nocemi se u levandule vyplácí jen výjimečně.
Nejvíc riskují staré, silně zdřevnatělé trsy a levandule v nádobách. Kořenový bal v květináči promrzá rychleji než rostlina v záhonu, proto RHS doporučuje nádoby přestěhovat do závětří a hlídat, aby substrát v zimě nebyl promáčený.
Proč šalvěj lékařská patří do řezové skupiny 9?
V kuchyni je to bylinka, na zahradě stálezelený subkeř s dřevnatou bází. RHS ji zařazuje do řezové skupiny 9, kam patří rostliny tvarované na jaře. Listy, které šalvěj přes zimu drží, chrání vnitřní pletiva před mrazem i přemokřením a podzimním řezem o tuto izolaci keřík přichází.
Stejně se chovají keříčkovité šalvěje, například Salvia yangii, dříve vedená jako Perovskia. Zahradnická příručka NC State Extension, kterou vydává Státní univerzita Severní Karolíny, je spolu s levandulí a iberkou řadí mezi trvalky, jejichž dřevnatá báze po těžkém podzimním řezu výrazně trpí nebo úplně odumře. Bezpečnější je jarní řez vedený nad prvními zelenými pupeny, po kterém rostlina rovnou startuje do teplého období.
Britská RHS i americká univerzita docházejí ke stejnému závěru nezávisle na sobě, takže levandule, šalvěj a iberka mají v podzimním programu zahrady jediné místo, a to stranou od nůžek.
Kterým trvalkám podzimní úklid pomáhá a kterým nechat stonky do jara
U plamenky latnaté se podzimní řez přímo vyplácí. Podle databáze NC State Plant Toolbox pomáhá seříznutí a odklizení nadzemních zbytků výrazně snížit množství padlí v příštím roce. U monardy radí University of Maine Extension napadené zbytky na podzim zlikvidovat, protože na odumřelých stoncích přezimují houbové spory.
Hvězdnice jsou k padlí také náchylné, Wisconsin Horticulture přesto doporučuje mrtvé stonky stříhat až v pozdní zimě. Suché lodyhy přes nejchladnější měsíce poskytují úkryt drobným bezobratlým a semeníky krmí pěnkavy, sýkory a strnady.
Do jara počkají i okrasné trávy. Jejich listy chrání střed trsu před promrznutím a hmyzu slouží jako úkryt. Iowa State University i University of Maryland shodně radí stříhat je v pozdní zimě nebo na jaře a ponechat strniště alespoň 5 až 8 cm. Jarní řez stonků trvalek může pomoci i opylovačům. Stonky ponechané přes první zimu dutostébelný hmyz podle NC State Extension ještě obvykle neosídlí, ale když je na jaře zkrátíte na 30 až 60 cm, vzniknou vstupní otvory, které samotářské včely využijí v nadcházející sezoně.
První slabý mráz přichází do Polabí v průměru 20. října
Dlouhodobé údaje ČHMÚ zveřejněné v Meteorologických zprávách kladou průměrný první slabý podzimní mráz v Polabí na 20. října a silný na 1. listopadu. Mezi oběma uplyne v průměru necelých čtrnáct dní a mírný mráz zhruba v polovině té doby, 29. října, rozestup nijak nemění. Ve vyšších a chladnějších částech České tabule přicházely slabé mrazy v průměru už mezi 7. a 12. říjnem, v nejteplejším pásu podél středního Labe až ve třetí dekádě měsíce.
Měsíční výhled ČHMÚ na období od 28. září do 25. října 2026 počítá pro první říjnový týden s průměrnými minimy kolem 8 °C. Plošný řez „po prvních mrazech“ na začátku října tedy v nížinných zahradách nemá v počasí oporu. Úklid kvůli chorobám vychází spíš na druhou polovinu října až začátek listopadu, a to jen u trvalek s měkkým stonkem, které po ranních minimech pod nulou polehnou.
Výhled platí pro republiku jako celek a lokální odchylky nezachycuje, proto se vyplatí sledovat teploměr na vlastním pozemku a expozici záhonu. ČHMÚ upozorňuje, že zahrada v mrazové kotlině může být o stupeň chladnější než okolní terén.