Podzimní prázdniny přijdou dřív, než se zdá. Rodiče pracující na směny by je měli řešit už v září

Začátek září bývá pro většinu rodin spojený především s návratem do školního režimu. Řeší se rozvrhy, kroužky, družina, doprava i nové pracovní uspořádání rodičů. Právě v této době se proto snadno přehlédne první delší volno, které přijde už na konci října. Podzimní prázdniny ve školním roce 2026/2027 připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října. Samy o sobě tedy trvají pouze dva pracovní dny, letošní kalendář jim ale přeje. Ve středu 28. října je státní svátek a hned po prázdninách následuje sobota a neděle. Školáci tak ve skutečnosti dostanou pět souvislých dnů bez vyučování, od středy až do neděle.
Na první pohled může jít o příjemný prodloužený podzimní víkend. Z pohledu rodičů mladších školáků však jde o několik pracovních dnů, během kterých bude potřeba zajistit péči. Nejjednodušší situaci mají domácnosti, kde může alespoň jeden rodič pracovat z domova nebo kde je možné pracovní dobu pružně přizpůsobit. Úplně jinak ale může konec října vypadat pro zaměstnance nemocnic, obchodů, továren, sociálních služeb, gastronomie, dopravy nebo dalších provozů, které fungují podle předem připravených směn.
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Směny na konec října se často řeší s předstihem
Právě proto dává smysl začít situaci řešit už během září. Ve směnných provozech se rozpisy často připravují dopředu a ve chvíli, kdy stejný termín začne požadovat několik rodičů zároveň, nemusí být možné vyhovět všem. Státní svátek navíc automaticky neznamená, že každý zaměstnanec zůstane doma. Řada provozů funguje také 28. října, takže část rodičů může potřebovat vyřešit dokonce všechny tři všední dny.
Ani dovolenou si zaměstnanec nemůže jednostranně určit pouze podle školních prázdnin. Dobu jejího čerpání určuje zaměstnavatel, který má přihlížet jak k provozním důvodům, tak k oprávněným zájmům zaměstnance. V praxi proto může být velkou výhodou požádat o potřebné volno včas, ještě předtím, než se o stejný termín začne zajímat větší část kolegů. Některým rodinám může pomoci také rozdělení péče. Jeden rodič si vezme volno ve čtvrtek, druhý v pátek a státní svátek pokryjí podle svých směn.
Pomoci může družina, její provoz je ale potřeba ověřit
Rodiče mladších dětí by se měli také včas informovat ve škole. Školní družina totiž nemusí být během prázdnin automaticky uzavřená. Právní úprava počítá s její činností nejen během vyučování, ale také o školních prázdninách. Ředitel školy však může po projednání se zřizovatelem její provoz během prázdnin přerušit. V některých místech může být péče zajištěna prostřednictvím jiné družiny nebo jiného zařízení.
Právě zde se situace škola od školy liší. Někde bude družina fungovat, jinde se otevře pouze při určitém počtu přihlášených dětí a další školy provoz nezajistí vůbec. Vyplatí se proto nespoléhat na zkušenosti z minulého roku a informace si ověřit přímo u konkrétní školy. Podobně mohou během podzimních prázdnin nabízet program domy dětí a mládeže, sportovní kluby, příměstské tábory nebo další organizace. Jejich kapacita ale bývá omezená a zajímavější programy se mohou zaplnit dlouho před říjnem.
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Běžné prázdniny nejsou důvodem pro ošetřovné
Rodiče by zároveň neměli počítat s tím, že pokud pro dítě během prázdnin neseženou hlídání, mohou automaticky zůstat doma na ošetřovném. U zdravého dítěte samotné plánované školní prázdniny nárok na tuto dávku nezakládají. Ošetřovné při péči o zdravé dítě mladší deseti let je spojeno například se situací, kdy je školské nebo dětské zařízení uzavřeno kvůli havárii, epidemii nebo jiné nepředvídané události. Řádně naplánované školní prázdniny mezi podobné události nepatří.
To může být důležité právě pro rodiče prvňáků a dalších mladších školáků, kteří se s organizací školního roku setkávají poprvé. Zatímco nemoc dítěte lze jen těžko plánovat, termíny prázdnin jsou známé dlouho dopředu a zaměstnaný rodič musí péči většinou vyřešit jiným způsobem. Kromě dovolené a družiny může pomoci druhý rodič, prarodiče, příbuzní nebo placené hlídání. U starších dětí pak záleží hlavně na jejich samostatnosti a pravidlech konkrétní rodiny.
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Září je ideální chvíle otevřít kalendář
Nejjednodušší je proto vzít si už na začátku školního roku kalendář a zaznamenat si nejen podzimní, ale také vánoční, pololetní a jarní prázdniny. U podzimního volna je letos dobré výrazně označit zejména období od 28. října do 1. listopadu. Rodiče pracující na směny mohou hned zjistit, zda na ně připadá služba, požádat o volno nebo se domluvit s kolegy. Současně je vhodné zjistit provoz družiny a případně hledat další program pro dítě.
Podzimní prázdniny samy o sobě nejsou dlouhé. Kombinace letošního kalendáře z nich ale vytvoří malou pětidenní pauzu jen necelé dva měsíce po začátku školy. Pro děti to může být vítané odpočinutí od prvních školních týdnů. Pro rodiče bude stejné období mnohem příjemnější ve chvíli, kdy 27. října večer nebudou teprve zjišťovat, kdo vlastně následující ráno zůstane s dítětem doma.
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