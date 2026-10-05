Podzimní ovocný koláč s ovocem ze zahrádky zdobený citronovou a čokoládovou polevou

Tenhle koláč u nás přichází na řadu hlavně na podzim, když se v míse potkají jablka, pár posledních švestek a hruška, která už má nejvyšší čas. Je vláčný, jednoduchý na přípravu a díky citronové kůře v těstě i čokoládě na povrchu nepůsobí těžce, přestože je ovoce v něm opravdu dost. Směs ovoce, citronu a lehkého zdobení z něj dělá moučník ke kávě, na víkend i na obyčejné odpoledne, kdy se prostě něco sladkého hodí.
Líbí se mi na něm hlavně to, že se nemusíte držet úplně přesně toho, co je napsané v receptu. Jablka dodají těstu vláhu, hruška ho zjemní a
přinesou trochu švestky kyselkavé chuti, která ovocným koláčům sluší. Do těsta se navíc zapracuje sníh z bílků, takže výsledek není těžký ani hutný. A když kousek zůstane do druhého dne, pořád je příjemně měkký.
Můj tip: Než ovoce položíte na těsto, lehce ho poprašte nebo obalte v polohrubé mouce. Neklesne tolik dolů a šťáva se při pečení nebude zbytečně rozlévat do celého těsta. Podzimní ovoce do koláče zkrátka sedí
U podobných receptů se většinou bere to, co sezóna nabízí:
jablka, hrušky nebo švestky, případně všechno dohromady. Stejný princip se objevuje i u sezónních receptů, které počítají s běžným ovocem a s tím, že koláč zvládne i člověk, který nepeče každý týden. Recept na vláčný podzimní koláč s ovocem
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: cca 40 minut Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: 10 až 12 kousků Ingredience pro přípravu 250 g polohrubé mouky 3 ks vejce 1 špetka soli 1 balíček vanilkového cukru 1/2 balíčku prášku do pečiva 100 ml oleje šťáva z 1 velkého citronu kůra z 1 velkého citronu 2 ks jablka 100 ml mléka 200 g cukru krupice 3 lžíce horké vody 1 ks větší hruška asi 10 ks švestek 2 lžíce polohrubé mouky na obalení ovoce citronová poleva podle potřeby rozpuštěná čokoláda podle potřeby Postup přípravy podzimního ovocného koláče
1. Oddělte
žloutky od bílků. Bílky vyšlehejte se špetkou soli na pevný sníh a zatím ho odložte stranou. Těsto díky němu nebude tak těžké a po upečení zůstane jemnější.
2. Do jiné mísy dejte
žloutky, cukr krupici, vanilkový cukr, olej a horkou vodu. Šlehejte, až směs zesvětlá a trochu nabude.
3. Přilijte
citronovou šťávu a přidejte jemně nastrouhanou citronovou kůru. Potom nastrouhejte neoloupaná jablka a vmíchejte je do těsta. Jablka se postarají o to, aby koláč neosychal hned po upečení.
4. V menší misce smíchejte
polohrubou mouku s práškem do pečiva. Suchou směs postupně přisypávejte do základu a přitom přilévejte mléko. Prošlehejte krátce, jen aby se suroviny spojily.
5. Nakonec stěrkou opatrně vmíchejte
sníh z bílků. Tady není dobré spěchat ani míchat zbytečně dlouho, jinak těsto ztratí lehkost.
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6.
Hrušku omyjte a nakrájejte na menší kousky. Švestky opláchněte, rozpulte a vyndejte pecky. Připravené ovoce lehce obalte v polohrubé mouce.
7. Menší vyšší pekáček nebo koláčovou formu vymažte tukem, případně vysypte moukou. Nalijte do ní těsto a povrch lehce uhlaďte.
Navrch rozložte připravené ovoce
8. Kousky jen mírně zatlačte do těsta, ne až na dno. Koláč pak bude po upečení hezčí i při krájení.
9. Pečte v troubě předehřáté na
170 °C zhruba 40 minut. Ke konci pečení použijte špejli; když ji vytáhnete suchou, můžete koláč vyndat.
10. Upečený koláč nechte úplně vychladnout. Potom ho potřete nebo přelijte
citronovou polevou a navrch nepravidelně naneste rozpuštěnou čokoládu. Nemusí to být přesné, trochu ledabylé zdobení mu sluší.
11. Počkejte, až poleva i čokoláda ztuhnou, a teprve potom krájejte. Hodí se ke kávě i čaji. Zbytek uložte v chladu a suchu; nejlepší bývá ještě tentýž den a druhé ráno.
Foto: Cooky.cz, Krájejte až když citronová a čokoládová poleva řádně ztuhnou. Pár rad na závěr k podzimnímu ovocnému koláči Máte-li kyselejší jablka, další citron už nepřidávejte. Chuť bude výrazná dost. Čokolády na zdobení stačí opravdu trochu. Má koláč doplnit, ne z něj udělat čokoládový moučník. Když povrch při pečení rychle tmavne, položte přes formu volně kus pečicího papíru. Chcete-li tenké čokoládové cákance, přelijte rozpuštěnou čokoládu do malého sáčku, ustřihněte opravdu malý růžek a zdobte až ve chvíli, kdy citronová poleva trochu zavadne. Čokoláda pak nebude po povrchu tolik ujíždět.
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