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Podzimní koláč z jablek a mrkve – vláčný, voňavý a hotový raz dva. Provoní celý dům a chutná naprosto božsky

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Jablečný koláč s mrkví a ořechy je voňavý po jablkách a skořici, krásně vláčný a plný křupavých ořechů. Překvapí surovinou, kterou by v koláči čekal jen málokdo.
Podzimní koláč z jablek a mrkve – vláčný, voňavý a hotový raz dva. Provoní celý dům a chutná naprosto božsky

Podzimní koláč z jablek a mrkve – vláčný, voňavý a hotový raz dva. Provoní celý dům a chutná naprosto božsky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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