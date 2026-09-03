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Podzimní kávička jako lusk – v kavárně vyjde i na 150 Kč, ale doma si ji s tímto receptem připravíte doslova za pár korun

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Kurkumové latte se skořicí a zázvorem je voňavý horký nápoj, který vás příjemně zahřeje a nabije energií během sychravých dnů. Příprava je velmi snadná a zvládne ji opravdu každý.
Podzimní kávička jako lusk – v kavárně vyjde i na 150 Kč, ale doma si ji s tímto receptem připravíte doslova za pár korun

Podzimní kávička jako lusk – v kavárně vyjde i na 150 Kč, ale doma si ji s tímto receptem připravíte doslova za pár korun

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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