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Podzimní jablkový koláč s drobenkou a skořicí: Recept, u kterého se těsto nedělí na lepší a horší část

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Jablkový koláč s drobenkou je u nás doma podzimní klasika, která se peče tehdy, když je jablek tolik, že nevíte, kam s nimi. Těsto je hotové za pár minut, jablka se jen nastrouají a koláč se peče skoro sám. Výsledek je vláčný, voňavý a zmizí z plechu dřív, než vychladne.
Obrázek na recept na jablečný koláč s drobenkou

Obrázek na recept na jablečný koláč s drobenkou

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na jablečný koláč
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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