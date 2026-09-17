Podzimní jablkový koláč s drobenkou a skořicí: Recept, u kterého se těsto nedělí na lepší a horší část

Na podzim se to doma opakuje skoro přes kopírák. V kuchyni stojí mísa plná jablek, další čekají někde v bedýnce a pár jich člověk najde i pod stromem. V tu chvíli obvykle vytahuju plech. Ne kvůli nějakému slavnostnímu dortu, na který padne půl dne, ale kvůli obyčejnému jablkovému koláči s kokosem, skořicí a drobenkou. Do hodiny je v troubě i venku, suroviny bývají po ruce a mizí tak rychle, že se často ani nestihne pořádně usadit na talíři. I u lidí, kteří předem hlásí, že jablečné buchty moc nemusí.
Těsto je lité, úplně
jednoduché: polohrubá mouka, vejce, olej a mléko. Žádné dlouhé tření másla, žádné čekání na kynutí. Navrch se rozprostřou nahrubo nastrouhaná jablka, promíchaná s a skořicí, a celé to uzavře drobenka. V troubě z ní vznikne zlatá, místy křupavá vrstva. U nás doma tenhle kokosem koláč obvykle nevydrží dlouho, někdy zmizí dřív, než se voda na čaj začne vařit. Kokos do jablek nedávám náhodou. Natáhne do sebe část šťávy, takže spodní těsto zůstane měkké a vláčné, ale ne mokré.
Můj tip: Nastrouhaná jablka před rozložením na těsto klidně nechte pár minut v sítku, případně je jen lehce vymačkejte rukama. Nejde o to je vysušit úplně, spíš se zbavit šťávy navíc, která by pak stekla do těsta. Kokos v náplni zbytek zachytí a přidá koláči jemnou vůni, která se ke skořici překvapivě dobře hodí. Recept na jablkový koláč s kokosem, skořicí a křupavou drobenkou
Celková délka přípravy: přibližně 90 minut Ingredience k přípravě
Lité těsto: 1 hrnek cukru krupice 3 vejce 2 hrnky polohrubé mouky 1/2 hrnku slunečnicového oleje 1/2 hrnku mléka 1 sáček prášku do pečiva
Jablečná náplň: 10 menších jablek (nebo 6 až 7 větších) 1 lžíce kokosu (strouhaný, neslazený) 1 lžička mleté skořice
Drobenka: 100 g polohrubé mouky 60 g másla (studené, nakrájené na kostky) 50 g cukru krupice špetka skořice Postup přípravy vynikajícího jablkového koláče s kokosovou náplní a drobenkou
1. Troubu zapněte na
160 stupňů, pokud pečete na horkovzduch. U klasického horního a dolního ohřevu zvolte 175 stupňů. Plech přibližně 30 × 40 cm vymažte tukem a vysypte moukou, případně ho jednoduše vyložte pečicím papírem.
2. Do větší mísy rozklepněte
3 vejce a přisypte 1 hrnek cukru. Tyčovým mixérem šlehejte asi 2 až 3 minuty, až směs zesvětlá a trochu zhoustne. Není to zbytečný krok; díky němu bývá těsto po upečení lehčí a nepůsobí těžce.
3. K vejcím s cukrem přilijte
1/2 hrnku oleje a 1/2 hrnku mléka. Krátce promíchejte. Potom přidejte 2 hrnky polohrubé mouky smíchané s práškem do pečiva a vypracujte hladké, mírně husté těsto. Když ho naberete na lžíci, mělo by z ní pomalu stékat, ne padat v těžkých kusech.
4. Těsto přelijte na připravený plech a rozetřete ho pokud možno rovnoměrně až ke krajům. Polohrubá mouka se tady hodí víc než hladká, protože koláči dá příjemnější strukturu a při krájení se tolik nedrobí.
Příprava jablek
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5. Jablka oloupejte, vykrojte jádřince a nastrouhejte je nahrubo. Jsou-li hodně šťavnatá, přesuňte je na chvíli do sítka nebo je opatrně zmáčkněte mezi dlaněmi. Pak vmíchejte
1 lžíci kokosu a 1 lžičku skořice. Jablečnou směs rozložte na těsto po celé ploše plechu, spíš volně než udusaně.
6. Na drobenku nasypte do misky
mouku, cukr a skořici. Přidejte studené máslo nakrájené na menší kostky a prsty ho zapracovávejte, až vzniknou hrubší hrudky. Příliš jemná drobenka se na koláči tolik neopeče, větší kousky bývají lepší. Hotovou drobenkou posypte jablečnou vrstvu.
7. Plech dejte do vyhřáté trouby a pečte
35 až 45 minut. Hotovo je ve chvíli, kdy drobenka zezlátne a špejle zapíchnutá doprostřed vyjde čistá. Trouby se umějí chovat různě, takže po 30. minutě už je dobré koláč občas zkontrolovat.
8. Upečený koláč vytáhněte z trouby a nechte ho na plechu aspoň
20 minut odpočinout. Za tepla se víc drolí a hůř krájí. Podávat ho můžete samotný, případně s kopečkem zakysané smetany, která dobře stáhne sladkost jablek i drobenky. Zakrytý vydrží při pokojové teplotě až 3 dny, v lednici zhruba 5 dní. Foto: Cooky.cz, recept na jablečný koláč Tipy redakce: Výběr jablek: Nejlépe se osvědčují pevnější a kyselejší odrůdy, například Granny Smith, Idared nebo starší české odrůdy. Při pečení se nerozpadnou na kaši a jejich kyselost vyrovná sladší těsto i drobenku. Sladká moučná jablka naopak rychle změknou a náplň pak může působit mazlavě. Kokos jako absorbent: Lžíce strouhaného kokosu v náplni není jen kvůli chuti. Během pečení nasaje část jablečné šťávy a pomůže tomu, aby se těsto pod ovocem nerozmáčelo. Pokud kokos nechcete použít, podobnou službu udělá strouhanka nebo mleté ořechy. Křupavější drobenka: Kdo má rád výraznější drobenku, může do ní přidat hrst ovesných vloček nebo nahrubo nasekaných vlašských ořechů. Ořechová varianta je ostatně klasika; doporučuje ji i recept z webu vikendovepeceni.cz. Drobenka díky ořechům získá plnější chuť a zajímavější strukturu.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz