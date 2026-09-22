Podzimní cuketový perník není žádnou nouzovkou ze zahrady: Šťavnatá klasika, která promění přebytky v dezert k nakousnutí

Cuketový u nás většinou přijde na řadu tehdy, když se na kuchyňské lince zase ocitne další perník ze zahrady a na slaný oběd už nikdo nemá nápad ani náladu. Do tohohle těsta ale sedí dobře. Chuťově se nijak necpe dopředu, zato odvede poctivou práci: perník zůstane vláčný a druhý den z něj cuketa není suchá buchta, kterou je potřeba zapíjet kávou.
U receptu se vyplatí ohlídat jednu nenápadnou věc:
cuketu z těsta neždímejte úplně do sucha. Nějakou vláhu pustit má, jen z ní nesmí vzniknout mokrá hmota rozlitá po plechu. Poměry se v různých domácích verzích trochu liší, někdo dává mléko, jiný jogurt, občas se přidá i . marmeláda Recept na vláčný cuketový perník
Doba přípravy: 45 minut Co potřebujeme
Těsto: 350 g polohrubé mouky 200 g bílého jogurtu 150 ml oleje 500 g cukety 3 ks vejce 200 g cukru krupice 1 balíček prášku do perníku 1/2 lžičky mleté skořice 3 lžíce kakaa
Poleva: 100 ml zakysané smetany 1 tyčinka Ledové kaštany Postup přípravy perníku s cuketou pro extra vláčnost
1. Troubu předehřejte na
170 °C. Plech vymažte tukem a vysypte hrubou moukou, ať se hotový perník při krájení a vyndávání zbytečně netrhá.
2. Do větší mísy rozklepněte
vejce, přisypte cukr a vyšlehejte je do světlejší pěny. Nemusí z toho být dokonale nadýchaný krém, pár minut šlehání úplně stačí.
3. Přidejte
jogurt a olej, jen je krátce vmíchejte. Pak přijdou suché suroviny: mouku, prášek do perníku, kakao a skořici zapracujte do těsta.
4. Nakonec přidejte nahrubo nastrouhanou
cuketu. Když je opravdu hodně šťavnatá, lehce ji v dlani zmáčkněte, ale neždímejte ji úplně. Těsto může vypadat trochu hutnější, to je v pořádku.
5. Těsto rozetřete na připravený plech a pečte asi
30 minut. Nejjednodušší kontrola je špejle: syrové těsto by na ní zůstat nemělo, pár vlhkých drobků ale ničemu nevadí.
6. Upečený perník nechte zcela vychladnout. Tady se spěchání moc nevyplácí, protože na teplém moučníku poleva nedrží tak, jak má.
7. Ve vodní lázni, případně velmi opatrně v mikrovlnce, rozpusťte
Ledové kaštany. Vmíchejte zakysanou smetanu a hotovou hladkou polevou potřete vychladlý perník. Foto: Cooky.cz, Cuketový perník není nouzovka ze zahrady: Šťavnatá klasika, která promění přebytky v dezert k nakousnutí
TIP: Pokud chcete výraznější perníkovou vůni, přidejte malou špetku perníkového koření. Nutné to není, ale se skořicí si rozumí. Co když nemáte jogurt nebo chcete perník trochu obměnit?
Recept snese menší úpravy, jen je dobré hlídat podobnou hustotu těsta. Bílý jogurt se dá nahradit zakysanou smetanou, případně můžete část tekutiny doplnit mlékem, jak to bývá i v jiných verzích cuketového perníku. Pokud ale sáhnete po řidších surovinách a k tomu máte hodně vodnatou cuketu, počítejte raději s o něco delším pečením.
Často padá i otázka, jestli cuketu loupat. U mladé bych se tím nezdržovala. Slupka je měkká a po upečení si jí skoro nevšimnete. Přerostlou cuketu je lepší oloupat a vydlabat měkký střed se semínky, protože bývá hodně vodnatý a v perníku může dělat neplechu.
Kdo chce o něco střídmější verzi, může ubrat trochu
cukru nebo polevu úplně vynechat. Díky cuketě a jogurtu zůstane perník vláčný i bez ní.
Kávové řezy na plech s jemným krémem a čokoládovou polevou: Jednoduchý moučník ke kávě i pro návštěvu
Legendární Žerbo řezy z 19. století: Krok za krokem k tradičnímu ořechovému dezertu, který si zamilujete
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline