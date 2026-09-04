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Podvodný telefonát připravil seniory o zlaté pruty za skoro pět milionů

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Dennívýzva
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Pražská policie pátrá po zlatých prutech v hodnotě přibližně 4,8 milionu korun, o které byl připraven seniorský manželský pár z Prahy 3. Případ se…
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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