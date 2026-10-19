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Podvodníkům na začátku stačilo 6 500 korun. Muž z Rakovnicka nakonec přišel o víc než 1,1 milionu korun

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Dennívýzva
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Policejní případ ze Středočeského kraje ukazuje, jak se z nenápadné investice do kryptoměny stane dluh u banky. Falešný poradce se dostal do mužova počítače a dovedl ho až k úvěru.
Podvodníkům na začátku stačilo 6 500 korun. Muž z Rakovnicka nakonec přišel o víc než 1,1 milionu korun

Podvodníkům na začátku stačilo 6 500 korun. Muž z Rakovnicka nakonec přišel o víc než 1,1 milionu korun

Zdroj: Foto: Bybit.com - licence CC BY 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 19:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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