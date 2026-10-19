Podvodníkům na začátku stačilo 6 500 korun. Muž z Rakovnicka nakonec přišel o víc než 1,1 milionu korun

Celé to začalo reklamou na sociální síti, která nabízela investici do virtuální měny. Muž se přihlásil, ozval se mu údajný poradce a od té chvíle s ním byl v telefonickém kontaktu. Policie ČR případ zveřejnila v říjnu 2023 a zahájila úkony trestního řízení pro podezření z podvodu. Pachatel je zatím neznámý a podle okolností mu hrozí až osm let vězení.
Když došly úspory, podvodník muže dotlačil k úvěru u banky
Výše prvního vkladu nebyla zvolená náhodou. Česká národní banka ve svých varováních před podvodnými investičními platformami popisuje opakovaně stejný postup: podvodníci chtějí nejdřív malou částku, aby oběť překonala počáteční nedůvěru. Pár tisíc korun člověku nepřipadá jako velké riziko, a celý mechanismus se tak může rozběhnout.
Policejní zpráva ze Středočeského kraje z 18. října 2023, která podle všeho popisuje tentýž případ, uvádí, že manipulace trvala několik měsíců. Poradce vystupoval profesionálně a muže postupně přesvědčoval k dalším vkladům. Na falešné investiční platformě přitom muž sledoval, jak jeho peníze rostou. Žádný takový růst ve skutečnosti neexistoval.
Rozhodující byl okamžik, kdy si muž na pokyn pachatele nainstaloval aplikaci pro vzdálený přístup k počítači. Podvodník tím získal cestu do jeho internetového bankovnictví. Když muži došly vlastní úspory, přiměl ho, aby si vzal bankovní úvěr přes 400 tisíc korun. Zhruba třetinu celkové škody tedy tvoří peníze, které muž vůbec neměl.
Nejméně 6 000 poškozených v jediné kauze z výroční zprávy NCOZ
Průměrná oběť investičního podvodu podle údajů policie přichází zhruba o 300 tisíc korun. Ztráta přes 1,1 milionu korun je proti tomu téměř čtyřnásobná. Policie přitom tento typ kriminality řadí mezi závažné internetové podvody a už v roce 2022 kvůli němu spustila celostátní kampaň Nebuď labuť!.
Regionální čísla ukazují, kolik takových příběhů se odehrává. Jen v Moravskoslezském kraji policie ke konci června 2025 evidovala přes 200 poškozených a škodu přesahující 70 milionů korun. Národní centrála proti organizovanému zločinu ve výroční zprávě za rok 2024 popisuje jedinou investiční kauzu s nejméně 6 000 poškozenými a škodou přes 2,1 miliardy korun. V červenci 2026 pak NCOZ zasáhla proti podvodným platformám a call centrům v Česku a na Slovensku, a podle uváděných údajů šlo o víc než tisíc poškozených a škodu ve stovkách milionů korun.
Za podvody tohoto typu stojí i organizované skupiny se zázemím za hranicemi, s profesionálními call centry a weby, které na první pohled vypadají jako skutečné investiční platformy. Některé používají tváře známých osobností, jiné se ohánějí falešnými povoleními a některé zneužívají dokonce identitu České národní banky.
Sedm signálů, podle kterých se falešný poradce prozradí
Policejní a regulatorní materiály opakují stále stejná varování. Prvním je nevyžádaná nabídka, která přijde přes reklamu, e-mail nebo telefon, aniž by člověk sám nějakou investici hledal. Druhým je slib vysokého výnosu bez rizika, který žádná legitimní investice nedává. Třetím je nízký vstupní vklad v řádu několika tisíc korun. Ten se odhaluje nejhůř, protože malá částka působí opatrně, a podvodníci s tím podle popisu ČNB počítají.
Nejvážnějším signálem je žádost, abyste si nainstalovali aplikaci pro vzdálený přístup, například AnyDesk nebo TeamViewer. V případu z Rakovnicka tímto krokem získal pachatel přístup k bankovnictví. Podezřelá je také komunikace přes WhatsApp mimo oficiální a ověřitelné kanály a tlak na rychlé rozhodnutí ve stylu „nabídka platí jen dnes“ nebo „kurz za chvíli vyskočí“. Sedmým varováním je tvář známé osobnosti v reklamě, protože podvodníci stále častěji pracují s deepfake videi a vymyšlenými citáty.
Policie výslovně doporučuje nikomu neposkytovat vzdálený přístup k zařízení a každou investiční nabídku ověřit jinde než u samotného poradce. K tomu slouží registry České národní banky, v nichž lze dohledat, zda má poskytovatel finančních služeb oprávnění.
Kam volat jako první, když peníze už odešly
Kdo má podezření, že naletěl, neměl by čekat. Nejdřív je potřeba kontaktovat banku, nahlásit podezřelé transakce a nechat zablokovat platební prostředky a přístupy, které mohl podvodník zneužít. Potom následuje trestní oznámení na Policii ČR. K němu patří co nejvíc podkladů: snímky obrazovky s konverzacemi, výpisy plateb a kontakty na údajného poradce.
Rychlost rozhoduje o tom, jestli se některé platby podaří zastavit nebo dohledat. S každým dalším měsícem šance klesá. U muže z Rakovnicka trvala manipulace několik měsíců. Policejní zprávy neuvádějí, zda se mu z ukradených peněz podařilo něco vrátit.