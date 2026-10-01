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Podvodníci zvoní Čechům u dveří jako technici od plynu. Stačí je pustit dál a přijdete až o 200 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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S prvními chladnými dny startuje topná sezóna a s ní i práce […]
Podvodníci zvoní Čechům u dveří jako technici od plynu. Stačí je pustit dál a přijdete až o 200 000 Kč
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 01.10.2026 10:16
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