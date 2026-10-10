Podvodníci zneužili Křetínského a muž jim poslal dva tisíce. Odhalil je jediný krok, který zabere dvě minuty

Případ popsaly Seznam Zprávy. Muži se na sociální síti objevil článek, který na první pohled působil jako zpravodajství, a v něm Křetínský údajně doporučoval investiční platformu. Muž vyplnil krátký formulář se jménem, e-mailem a telefonem. Za pár minut mu volal „poradce“ s cizím přízvukem a přemluvil ho, aby jako vstupní poplatek poslal 2 000 Kč na číslo účtu, které mu nadiktoval. Muž platbu odeslal.
Proč podvodníci posílají oběti na cizí transparentní účet
Brzy nato zazvonil telefon podruhé. Muž hovor nevzal a v nastalé pauze zadal číslo účtu do vyhledávače. Výsledek byl jednoznačný: šlo o veřejně dohledatelný transparentní účet, který patřil úplně cizímu člověku a s žádnou investiční platformou neměl nic společného. Muž obratem kontaktoval banku, podal oznámení na policii a podvod se tím zastavil. Kontrola, která ho zachránila, zabere dvě minuty a zvládne ji kdokoli s telefonem.
Česká spořitelna ve svých bezpečnostních doporučeních radí totéž. Před platbou na neznámý účet máte zadat jeho číslo do vyhledávače, porovnat ho s údaji na oficiálním webu firmy a každou změnu si ověřit telefonem na kontaktu, který už znáte z dřívějška.
Bezpečnostní expert ČSOB v reportáži iROZHLAS popsal, proč podvodníci v první fázi sahají právě po transparentních účtech. Oběť vidí, že peníze skutečně někam dorazily, účet vypadá legitimně a její důvěra roste. Na takovém základě se pak snáz vymáhají další, mnohem vyšší platby. Pro podvodníka je to tedy levná investice do důvěry, kterou od oběti ještě bude potřebovat. Majitel účtu z tohoto případu uvedl, že o zneužití nevěděl a věc řešil s policií.
Od vstupního poplatku k vkladu pětasedmdesátkrát vyššímu
Policie ČR ve svém přehledu investičních podvodů popisuje schéma, do kterého příběh přesně zapadá. Oběť nejdřív zaplatí vstupní poplatek kolem 2 000 Kč „na ověření systému“. Potom jí zavolá „makléř“ a nabídne osobní online schůzku. Na ní přijde tlak na vklad zhruba 150 000 Kč, tedy pětasedmdesátkrát víc, než kolik oběť dala na začátku. Tím to nekončí. Následují další poplatky za „licence“, „ověření účtu“ nebo „legalizaci prostředků“ a oběť mezitím na falešné platformě sleduje grafy se smyšlenými zisky.
U jediné oběti policie eviduje škody přes 2,2 milionu korun. Muž z případu od takového konce dělil jeden nezvednutý telefon.
V pokročilejší fázi podvodníci často chtějí, aby si oběť nainstalovala program pro vzdálený přístup, například AnyDesk nebo TeamViewer. Vydávají to za „pomoc s nastavením platformy“, ve skutečnosti tím ale mohou získat přístup do zařízení, a tedy i do internetového bankovnictví. Policie před instalací takových aplikací na pokyn neznámého člověka výslovně varuje.
Čtyři znaky, podle kterých prokouknete falešný zpravodajský web
Česká národní banka veřejně popsala právě tento typ podvodu. Falešné stránky napodobují zpravodajský server iDNES a zneužívají jméno EPH Invest i Daniela Křetínského. Kdo se na nich zaregistruje, skončí na neznámé obchodní platformě a ozve se mu „manažer“ nebo „analytik“. Skupina EP Group se od celé věci distancovala.
Křetínský je jedním z nejbohatších Čechů a má mezinárodní investiční portfolio, takže jeho jméno má nabídce dodat důvěryhodnost. Podle policie se totéž děje i s dalšími známými tvářemi spojovanými s penězi a úspěchem.
Vzhledem se falešný článek od skutečného často téměř neliší, proto je potřeba hledat jinde. Prvním znakem je webová adresa, která nesouhlasí s doménou skutečného média, a to se dá ověřit jediným pohledem do řádku prohlížeče. Druhým je přesměrování na neznámou platformu hned po registraci, protože seriózní zpravodajský web vás k investování neposílá. Třetím je provozovatel, kterého nenajdete v databázi regulovaných subjektů ČNB s označením JERRS, a firma, která v ní chybí, nemá k nabízení investic oprávnění od regulátora. Čtvrtým je slib vysokého výnosu bez rizika. Ten stačí k odhalení sám o sobě, protože legitimní investice bez rizika neexistuje.
Komu volat jako prvnímu, když už peníze odešly
Česká bankovní asociace uvádí, že se podvodníci v roce 2025 pokusili ukrást přes 14 miliard korun a bankám se podařilo zachránit 12 miliard. V prvním čtvrtletí 2026 šlo o víc než 4 miliardy, z nichž banky zachytily 3,4 miliardy. Technická opatření bank tedy zastaví naprostou většinu pokusů. Zbytek obvykle projde přes člověka, který platbu sám odešle. Policie v Královéhradeckém kraji navíc hlásí meziroční nárůst online podvodů o 55 procent.
Proti tomu míří preventivní kampaň #nePINdej!, do které se zapojily ČBA, Nekrachni, Mastercard, Policie ČR, NÚKIB a další instituce.
Kdo už peníze poslal, má jednat okamžitě. Nejdřív volá své bance a žádá o zablokování nebo odvolání platby, pokud to ještě jde. Hned potom podává oznámení na policii a přikládá všechno, co má: snímky obrazovky s reklamou, adresu stránky, číslo účtu, telefonní čísla podvodníků a výpisy plateb.