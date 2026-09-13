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Podvodníci volají seniorům, že mají nárok na přídavek k důchodu. Kdo naletí, může přijít i o 290 000 Kč

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Dennívýzva
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Telefon zazvoní a příjemný hlas oznámí dobrou zprávu. Stát vám prý zvýšil důchod a čeká na vás doplatek, jen je potřeba potvrdit pár údajů a peníze dorazí na účet. Přesně tahle věta teď obírá české seniory o celoživotní úspory. Za vstřícným úředníkem se totiž skrývá promyšlený trik, před kterým veřejně varuje sama Česká správa sociálního […]
Podvodníci volají seniorům, že mají nárok na přídavek k důchodu. Kdo naletí, může přijít i o 290 000 Kč

Podvodníci volají seniorům, že mají nárok na přídavek k důchodu. Kdo naletí, může přijít i o 290 000 Kč

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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