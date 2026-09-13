Podvodníci volají seniorům, že mají nárok na přídavek k důchodu. Kdo naletí, může přijít i o 290 000 Kč

Telefon zazvoní a příjemný hlas oznámí dobrou zprávu. Stát vám prý zvýšil důchod a čeká na vás doplatek, jen je potřeba potvrdit pár údajů a peníze dorazí na účet. Přesně tahle věta teď obírá české seniory o celoživotní úspory. Za vstřícným úředníkem se totiž skrývá promyšlený trik, před kterým veřejně varuje sama Česká správa sociálního zabezpečení.
Jak rychle zmizí úspory z účtu
Když se podvodník jednou dostane k vašemu bankovnictví, výsledek bývá vždycky stejný. Konto se vyprázdní. A škody nejsou drobné.
Jak vysoké škody dokáže stejný trik napáchat, ukazuje případ z Ústeckého kraje. Policie tam nedávno popsala osmaosmdesátiletého muže, kterého volající během jediného odpoledne navedl k osmnácti platbám na cizí účty. Než senior pochopil, že jde o léčku, přišel o víc než 290 tisíc korun. Útočníci ho přesvědčili, že peníze z konta musí nejdřív poslat pryč, aby se prý uvolnilo místo pro slíbenou částku.
Přečtěte si také: Kdo měl v paneláku oranžový mixér, byl v kuchyni za krále. Dnes za něj sběratelé nabízejí i 8 000 Kč
Princip je pokaždé podobný. Oběť jedná ve stresu a pod časovým tlakem, takže nestíhá přemýšlet. Jakmile má útočník klíč k bankovnictví, prázdný účet je otázkou pár minut.
Jedno pravidlo, podle kterého podvod poznáte
Naštěstí existuje jediné vodítko, které celou léčku spolehlivě prozradí. Skutečná sociálka po vás kvůli výplatě důchodu nikdy nebude chtít, abyste:
se přihlašovali do internetového bankovnictví, jí prozrazovali přihlašovací jméno, heslo, PIN nebo ověřovací kódy z SMS, instalovali nějakou aplikaci, pouštěli cizího člověka na dálku do počítače či telefonu. Přečtěte si také: Kadeřnice teď radí lidem zkusit trend obráceného mytí hlavy. Když zařadíte šampon jako druhý, přestanou se vlasy lámat a padat
Kdykoli po vás tohle někdo chce, je jedno, jak přesvědčivě mluví. Úřad takové věci k vyplacení peněz nepotřebuje, protože důchod posílá automaticky na účet, který už dávno zná.
Jak past funguje ve dvou krocích
Past má obvykle dvě fáze. Nejdřív dorazí e-mail, který vypadá jako oficiální dopis z úřadu. Bývá v něm logo, název nějakého oddělení i tabulka s údajným přepočtem penze a výší doplatku. Působí to tak věrohodně, že řada lidí nepojme sebemenší podezření.
Past začíná e-mailem, který se tváří jako oficiální dopis úřadu, a teprve pak přijde manipulativní telefonát. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na zprávu pak naváže telefonát. Volající se představí jako pracovník správy a pod záminkou výplaty doplatku vás začne krok za krokem navádět k operacím v bankovnictví. Někdy si vyžádá i videohovor nebo instalaci programu. „Vzhled dokumentu proto sám o sobě nepotvrzuje jeho pravost,“ varuje Česká správa sociálního zabezpečení. Podvodníci totiž dokážou grafiku státních institucí napodobit do posledního detailu.
Přečtěte si také: Turisté zvolili nejlepší česká jídla z masa: nechybí klobásy ani salámy
Zákeřné na celém triku je to, jak dobře zapadá do reality. Důchody se opravdu pravidelně upravují a doplatky skutečně existují, takže zpráva o penězích navíc nezní vůbec nepravděpodobně. Právě proto se často chytí i lidé, kteří se jinak považují za obezřetné. Volající navíc tlačí na čas a vytváří pocit, že se musí jednat hned, což každého připraví o klidnou chvíli na rozmyšlenou.
Co dělat, když vám takový hovor přijde
Pravidlo je jednoduché:
V klidu zavěste. Nic nepotvrzujte, nikam se nepřihlašujte a žádné údaje nesdělujte. Pokud si chcete ověřit, jestli vám opravdu volal úřad, použijte oficiální kontakty ze stránek cssz.cz nebo z portálu eportal.cssz.cz. Číslo, které vám nadiktoval volající, nikdy nevytáčejte.
Jestli jste už bohužel nějaké údaje prozradili nebo někoho pustili do svého bankovnictví, jednejte okamžitě. Zavolejte do své banky, nechte zablokovat účet i platební kartu a podejte trestní oznámení na policii. Čas přitom hraje velkou roli, protože se počítá každá minuta.
Přečtěte si také: Kolik peněz bere měsíčně zastupitel krajského města? Čísla jsou dostupná každému veřejně
A ještě jedna věc se vyplatí. O téhle léčce řekněte i svým blízkým dřív, než jim někdo zavolá. Kdo trik zná předem, ten mu jen tak nenaletí.
Zdroje: https://www.finance.cz/aktuality/cssz-varuje-pred-podvodem-s-doplatkem-duchodu/, https://www.cssz.cz/web/cz/-/cssz-varuje-pred-dalsimi-podvodnymi-e-maily, https://policie.gov.cz/clanek/zapomenuty-ucet-pripravil-seniora-o-temer-300-tisic-korun.aspx, https://www.e15.cz/finexpert/servis/pozor-na-falesne-uredniky-cssz-varuje-pred-propracovanym-trikem-jak-vas-obrat-o-uspory-1435592, https://www.idnes.cz/finance/penze/zvedl-se-vam-duchod-tvrdi-lidem-podvodnici-zastituji-se-logem-cssz.A260907_105512_penze_pzak