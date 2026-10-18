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Podvodníci už umí dokonale napodobit hlas vašeho bankéře. Policie ukázala, jak snadno naletíte i vy

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Banky za prvních sedm měsíců roku 2026 evidují přes 62 tisíc podvodných útoků a škody 1,9 miliardy korun. Stále častěji za nimi stojí hlas znějící jako bankéř.
Vůz Škoda Octavia, Policie ČR

Vůz Škoda Octavia, Policie ČR

Zdroj: SokolCZE / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 18.10.2026 06:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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