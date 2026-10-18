Podvodníci už umí dokonale napodobit hlas vašeho bankéře. Policie ukázala, jak snadno naletíte i vy

Na semináři „Boj s kyberšmejdy na pozadí moderních technologií“, který se konal 31. ledna 2024 v Poslanecké sněmovně, policie společně s výzkumníky z VUT v Brně předvedla, jak daleko se podvodné telefonáty posunuly. Mezi představenými příklady byly útoky využívající deepfake, zneužití hlasu a videa známých osobností i konkrétní scénář, v němž útočníci „dokážou dokonale imitovat hlas bankovního poradce“. Zástupci VUT názorně ukázali, jak obtížné může být pro běžného člověka rozeznat hlas vytvořený umělou inteligencí od skutečné nahrávky. Policie opakovaně upozorňuje, že obětí se může stát kdokoli bez ohledu na věk, vzdělání nebo technickou zdatnost, a to včetně lidí pracujících v IT. Česká spořitelna s odkazem na data České bankovní asociace navíc uvádí, že u telefonických podvodů bývá úspěšný každý druhý hovor.
Tři sekundy hlasu stačí. Zbytek obstará software
Největší změna oproti starším podvodným telefonátům nespočívá v přesvědčivější legendě ani v plynulejší češtině. Spočívá v tom, že hlas už sám o sobě není spolehlivým důkazem identity. Výzkumník VUT Anton Firc v rozhovoru z července 2025 popsal, že syntetickou nahrávku, kterou laik jen stěží odliší od skutečného hlasu, dnes lze teoreticky vytvořit i s běžně dostupným vybavením. Bakalářská práce obhájená na VUT v červnu 2024 se zabývala tvorbou hlasových deepfake v reálném čase pomocí nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem a ukázala, že tato technologie není dostupná jen uzavřeným firemním laboratořím.
K tomu se přidávají další vrstvy podvodu. Spoofing telefonního čísla může způsobit, že se na displeji zobrazí skutečné číslo vaší banky, přestože volá někdo úplně jiný. Útočník si navíc může předem zjistit vaše jméno, adresu nebo jiné osobní údaje z uniklých databází, sociálních sítí či předchozích phishingových útoků. A samotný hovor? Plynulá čeština, bankovní terminologie a profesionální tón. Jak upozorňuje
shrnutí semináře na MPO, na špatnou češtinu volajícího už se spoléhat nelze. Jak takový hovor vypadá a proč funguje
Typický scénář má několik fází a každá z nich tlačí oběť hlouběji do pasti:
Úvodní šok. Volající se představí jako pracovník banky a oznámí, že váš účet byl napaden nebo že se někdo pokouší sjednat úvěr na vaše jméno. Eskalace důvěry. Hovor přepojí na „bezpečnostního specialistu“ nebo „policistu“, který potvrdí naléhavost situace. Požadavek na akci. Oběť má převést peníze na „bezpečný účet“, vybrat hotovost a vložit ji do bitcoinmatu, nainstalovat aplikaci pro vzdálený přístup nebo sdílet QR kód. Izolace. Podvodník důrazně žádá, aby oběť o hovoru s nikým nemluvila, a to ani s rodinou, ani se zaměstnanci banky.
Celý scénář funguje proto, že útočník jedná v reálném čase, nenechává prostor k rozmyšlení a cíleně pracuje s emocemi. Využívá strach ze ztráty peněz a zároveň nabízí úlevu v podobě údajné pomoci od „banky“. V lednu 2026 takto muž z Jindřichohradecka přišel o téměř půl milionu korun a žena ve stejném období o 400 tisíc korun. V září 2025 policie popsala případ mladého muže, kterého podvodníci zmanipulovali tvrzením o napadeném účtu a přiměli ho vzít si úvěr ve výši 500 tisíc korun.
Důležitá poznámka: u veřejně popsaných českých případů policie většinou neuvádí, zda pachatelé skutečně použili AI klon hlasu konkrétního bankéře, nebo zda šlo o jinak přesvědčivou imitaci. Technické možnosti pro takový útok ale existují a policejní materiály z roku 2026 řadí deepfake a umělou inteligenci mezi významné trendy v kyberkriminalitě, u nichž se očekává další rozvoj.
Čísla, která mluví jasně
Rozsah problému ilustrují dostupná data:
Ukazatel Hodnota Trestné činy v kyberprostoru za rok 2024 18 495 Registrovaná škoda za rok 2024 3,73 miliardy Kč Podvodné útoky zachycené bankami (leden–červenec 2026) 62 705 Škody za prvních sedm měsíců roku 2026 1,9 miliardy Kč Prostředky zachráněné bankami (leden–červenec 2026) 8,1 miliardy Kč
Zdroje:
Policie ČR, Kybertest / ČBA. Údaj o 8,1 miliardy korun zachráněných bankami ukazuje, že finanční instituce podvodné transakce aktivně odhalují a blokují. Zároveň ale naznačuje, jak velké částky se útočníci snaží získat.
Ani technologická detekce však není všemocná. Diplomová práce obhájená na VUT v červnu 2026 zkoumala možnosti odhalování hlasových deepfake na základě biologických a akustických znaků, například dechu a časových vlastností řeči. Závěr je opatrný: určité rozpoznávací signály existují, ale univerzálně spolehlivý detektor, který by fungoval napříč různými syntetizátory a datovými sadami, zatím nemáme.
Pravidlo 3Z: Zastav, zavěs, zkontroluj
Policie i banky doporučují jednoduchý postup. Nespoléhejte na to, že podvodný hlas poznáte. Důležitější je přerušit manipulaci:
Zastav – nepodléhejte nátlaku a nejednejte pod vlivem emocí. Zavěs – hovor ukončete. Nic nesdělujte, nic nepotvrzujte, nic neinstalujte a nepřevádějte peníze. Zkontroluj – zavolejte bance sami, a to na číslo uvedené na platební kartě, v bankovní aplikaci nebo na oficiálním webu. Česká spořitelna uvádí, že legitimní hovor z banky doprovází notifikace v aplikaci George. ČSOB ve svých upozorněních na falešné bankéře připomíná, že banka nikdy nežádá převod na „bezpečný účet“, sdělení PINu či SMS kódu ani vzdálený přístup k zařízení.
Pokud jste už peníze převedli, sdíleli přihlašovací údaje nebo nainstalovali aplikaci, okamžitě kontaktujte banku a poté Policii ČR. Zapište si čas hovoru, číslo volajícího, průběh konverzace a uchovejte potvrzení o transakcích. Podezřelé incidenty lze nahlásit také online prostřednictvím policejního rozcestníku pro
hlášení kyberkriminality.
Rozhodující dnes není to, jak věrohodně hlas v telefonu zní. Podstatné je, co po vás volající chce. Pokud požaduje převod peněz, citlivé údaje nebo instalaci softwaru, hovor ukončete a situaci si ověřte nezávislou cestou. Ani skutečně znějící hlas, ani zobrazené telefonní číslo totiž nezaručují, že mluvíte s bankéřem.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Jiří Pacovský