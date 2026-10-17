Podvodníci se vydávají za státní úředníky a lákají důchodce na vidinu peněz. Poradíme, jak jim nenaletět

Podvodníci se vydávají za státní úředníky a lákají důchodce na vidinu peněz. Poradíme, jak jim nenaletětPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Podvodníci se vydávají za státní úředníky a lákají důchodce na vidinu peněz. Poradíme, jak jim nenaletětZdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/2147817082.jpeg
Článek byl publikován 17.10.2026 03:25
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