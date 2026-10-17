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Podvodníci se vydávají za státní úředníky a lákají důchodce na vidinu peněz. Poradíme, jak jim nenaletět

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Podvodníci vymýšlejí neustále nové a lepší finty, jak z důvěřivých lidí vytáhnout jejich úspory. Často jsou natolik přesvědčiví, že jejich oběť ani nenapadne o nabídce pochybovat. Šmejdi se vydávají za bankéře, pojišťovny, nebo třeba za pracovníky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Podvodníci se vydávají za státní úředníky a lákají důchodce na vidinu peněz. Poradíme, jak jim nenaletět

Podvodníci se vydávají za státní úředníky a lákají důchodce na vidinu peněz. Poradíme, jak jim nenaletět

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/2147817082.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 03:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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