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Podvodníci s energiemi se zaměřili na seniory. Škoda jde do desítek milionů

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Dennívýzva
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Vysočinští kriminalisté zadrželi v minulém týdnu na různých místech republiky šest osob. Měli podvádět zejména důchodce, kteří se nedokázali jejich praktikám účinně bránit.
Podvodníci s energiemi se zaměřili na seniory. Škoda jde do desítek milionů

Podvodníci s energiemi se zaměřili na seniory. Škoda jde do desítek milionů

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 09:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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