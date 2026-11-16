Podvodníci s energiemi se zaměřili na seniory. Škoda jde do desítek milionů

Podvodníci s energiemi se zaměřili na seniory. Škoda jde do desítek milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Podvodníci s energiemi se zaměřili na seniory. Škoda jde do desítek milionůZdroj: pixabay.com
Článek byl publikován 16.11.2026 09:09
Skiareály na Vysočině jsou připravené na zimní sezonu. Kromě mrazu a sněhu by kvůli letošnímu suchu...
Zimní stadion Na Lapači dnes viděl utkání domácího Vsetína proti hokejistům Dukly Jihlava. Valaši, kteří...
Policista Vladimír Komín uspěl na policejním Mistrovství UNITOP České republiky v judu a jiu-jitsu. Na...
S obrovským zájmem se setkalo sobotní sázení Aleje svobody v Jihlavě na Skalce. Lidé novou alej sázeli u...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →