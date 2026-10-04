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Podvodníci připravili lidi v kraji o 280 milionů. Vánoce riziko ještě zvýší

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Policie v Olomouckém kraji eviduje za prvních devět měsíců letošního roku více než tisíc kybernetických podvodů. Škoda se blíží 280 milionům korun. Před Vánocemi mají lidé dávat pozor hlavně na falešné e-shopy a zprávy o zásilkách.
Podvodníci připravili lidi v kraji o 280 milionů. Vánoce riziko ještě zvýší

Podvodníci připravili lidi v kraji o 280 milionů. Vánoce riziko ještě zvýší

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 09:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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